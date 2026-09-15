Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi, ecco l'offerta per i nuovi utenti

Amazon ha appena lanciato una nuova promo dedicata ad Amazon Music Unlimited, il servizio che consente l’accesso a tutta la musica in streaming, con anche i podcast e funzionalità aggiuntive come l’audio in HD e l’audio a 360 gradi.

Per i nuovi utenti che non hanno mai usato il servizio (o per chi crea un nuovo account) è ora possibile ottenere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited (poi 12,99 euro al mese ma senza alcun obbligo di rinnovo).

La promo è attivabile dagli utenti Amazon Prime ma è disponibile anche per chi non ha Prime. In questo secondo caso, ci sono 3 mesi gratis di abbonamento, sempre con accesso illimitato alla piattaforma di streaming.

Per riscattare subito la promo basta raggiungere la pagina dedicata del sito di Amazon. Se avete già un account Amazon e avete già utilizzato Amazon Music Unlimited in passato, per vedere la promo dovrete aprire la pagina in incognito oppure dovrete effettuare il logout.

Perché provare Amazon Music Unlimited?

La nuova promo che include fino a 4 mesi gratis è l’occasione giusta per provare Amazon Music Unlimited. Il servizio mette a disposizione:

un catalogo di oltre 100 milioni di brani da ascoltare senza pubblicità e con skip illimitati

da ascoltare senza pubblicità e con skip illimitati un catalogo con tutti i migliori podcast da ascoltare senza pubblicità

da ascoltare senza pubblicità un audiolibro al mese da scaricare gratis

l’accesso ai contenuti con audio 3D e audio in HD senza alcun costo extra

e senza alcun costo extra nessun vincolo di permanenza; il rinnovo può essere disattivato in qualsiasi momento

Per accedere subito alla promozione in corso basta seguire il link qui di sotto. C’è tempo fino al 9 ottobre per poter ottenere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited grazie all’offerta in corso, riservata ai nuovi utenti o a chi crea un nuovo account.