 Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi, ecco l'offerta per i nuovi utenti
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Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi, ecco l'offerta per i nuovi utenti

Amazon Music Unlimited è disponibile con 4 mesi gratis per tutti i nuovi utenti che si iscrivono oggi al servizio, ecco la promo da cogliere al volo.
Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi, ecco l'offerta per i nuovi utenti
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Amazon Music Unlimited è disponibile con 4 mesi gratis per tutti i nuovi utenti che si iscrivono oggi al servizio, ecco la promo da cogliere al volo.
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Amazon ha appena lanciato una nuova promo dedicata ad Amazon Music Unlimited, il servizio che consente l’accesso a tutta la musica in streaming, con anche i podcast e funzionalità aggiuntive come l’audio in HD e l’audio a 360 gradi.

Per i nuovi utenti che non hanno mai usato il servizio (o per chi crea un nuovo account) è ora possibile ottenere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited (poi 12,99 euro al mese ma senza alcun obbligo di rinnovo).

La promo è attivabile dagli utenti Amazon Prime ma è disponibile anche per chi non ha Prime. In questo secondo caso, ci sono 3 mesi gratis di abbonamento, sempre con accesso illimitato alla piattaforma di streaming.

Per riscattare subito la promo basta raggiungere la pagina dedicata del sito di Amazon. Se avete già un account Amazon e avete già utilizzato Amazon Music Unlimited in passato, per vedere la promo dovrete aprire la pagina in incognito oppure dovrete effettuare il logout.

Prova gratis Amazon Music Unlimited

Perché provare Amazon Music Unlimited?

La nuova promo che include fino a 4 mesi gratis è l’occasione giusta per provare Amazon Music Unlimited. Il servizio mette a disposizione:

  • un catalogo di oltre 100 milioni di brani da ascoltare senza pubblicità e con skip illimitati
  • un catalogo con tutti i migliori podcast da ascoltare senza pubblicità
  • un audiolibro al mese da scaricare gratis
  • l’accesso ai contenuti con audio 3D e audio in HD senza alcun costo extra
  • nessun vincolo di permanenza; il rinnovo può essere disattivato in qualsiasi momento

Per accedere subito alla promozione in corso basta seguire il link qui di sotto. C’è tempo fino al 9 ottobre per poter ottenere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited grazie all’offerta in corso, riservata ai nuovi utenti o a chi crea un nuovo account.

Prova gratis Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
15 set 2026
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