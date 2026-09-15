Un altro canale abbandona il digitale terrestre

Mentre è stato annunciato l’addio di Rai Scuola, sul digitale terrestre un altro canale ha abbandonato la piattaforma di intrattenimento nazionale e regionale. Una notizia che ha lasciato molti senza parole, ma non si tratta di un addio totale. Stiamo parlando di Made In BO radio-TV che ha abbandonato lo storico MUX SAN MARINO RTV.
Tuttavia, le sue programmazioni rimangono disponibili alla visione per chi è raggiunto dalle frequenze del MUX REGIONALE 2 Emilia-Romagna e del MUX REGIONALE 3 Emilia-Romagna. Si può sintonizzare alla stessa numerazione che gli apparteneva anche nel MUX SAN MARINO RTV, ovvero la LCN 88 del digitale terrestre su scala regionale con identificativo Canale 88.
Il MUX SAN MARINO risulta sempre sintonizzabile sulla frequenza UHF 42 nelle zone vicine alla Repubblica del Titano. Ecco il multiplex aggiornato, in base alle informazioni fornite dai colleghi di Italia in Digitale in un recente articolo pubblicato sul loro sito web informativo dedicato a questo canale del digitale terrestre.
- LCN 77: STUDIOPIU’ Emr
- LCN 81: Rete 8
- LCN 93: SAN MARINO RTV SPORT
- LCN 501: RAI 1
- LCN 502: RAI 2
- LCN 503: RAI 3 TGR Emilia Romagna
- LCN 548: RAI NEWS
- LCN 550: SAN MARINO RTV HD
- LCN 831: San Marino RTV HD
- Senza LCN: RADIO San Marino Classic
Di seguito il MUX REGIONALE 2 Emilia-Romagna:
- LCN 75 – RADIO BRUNO TV 3
- LCN 79 – Giovanni Paolo tv
- LCN 81 – RETE 8 CASA
- LCN 82 – E’TV RETE 17
- LCN 83 – CANALE ITALIA Emilia Romagna
- LCN 87 – BIRIKINA
- LCN 88 – CANALE 88
- LCN 90 – COMPRO ORO TV
- LCN 94 – ITALIA 8 PRESTIGE
- LCN 96 – VMT
- LCN 97 – TELETRICOLORE
- LCN 98 – TV PARMA +1
- LCN 117 – TA TELEANTENNA.IT
- LCN 118 – STUDIOPIU’ Emr
- LCN 191 – STUDIOPIU’ LAZIO
- LCN 750 – RADIO MONTE KANATE
Infine, ecco il MUX REGIONALE 3 Emilia-Romagna:
- LCN 75 – RADIO BRUNO TV 3
- LCN 76 – TELESANTERNO 2
- LCN 77 – STUDIOPIU’ Emr
- LCN 79 – Giovanni Paolo tv
- LCN 80 – TELECENTRO
- LCN 81 – RETE 8 CASA
- LCN 82 – E’TV RETE 17
- LCN 83 – CANALE ITALIA Emilia Romagna
- LCN 84 – RADIO STELLA TV
- LCN 85 – TELEANTENNA:IT NETWORK
- LCN 87 – BIRIKINA
- LCN 88 – CANALE 88
- LCN 90 – COMPRO ORO TV
- LCN 93 – NETTUNO BOLOGNA1
- LCN 94 – ITALIA 8 PRESTIGE
- LCN 96 – VMT
- LCN 97 – TELETRICOLORE
- LCN 98 – TV PARMA +1
- LCN 110 – Tvqui 24