GTA 6, Stephen Root sarà la voce del narcotrafficante Brian Heder

Uno dei personaggi principali non giocabili che si incontreranno in GTA 6 avrà la voce di Stephen Root. L’attore statunitense, visto e ascoltato in una miriade di film e serie TV (inclusa King of the Hill), è stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il 19 novembre. La conferma è arrivata con un’intervista rilasciata ad Associated Press Entertainment.

Stephen Root conferma la sua presenza in GTA 6

I più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Heder, un narcotrafficante già avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato parecchio più di un anno fa.

Sì, mi vedrete lì.

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Mancano ormai solo poco più di due mesi all’uscita di Grand Theft Auto VI e l’hype è ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione della lunga anteprima vista a fine agosto. Eccola in streaming per chi non l’ha ancora vista (o la vuole rivedere).

Questa è la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 6: Sembra uno dei vagabondi che puoi incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco . I protagonisti Jason e Lucia lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta? In quell’aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo Stato della Leonida .

Brian è il tipico trafficante di droga dell’epoca d’oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il lavoro sporco per conto suo.

Il gioco uscirà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La versione per PC non è ancora stata confermata dallo sviluppatore Rockstar Games, ma stando ad alcuni rumor potrebbe arrivare prima del previsto, forse già entro il prossimo anno.