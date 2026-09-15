Steam Frame, ecco il prezzo: si parte da 1.049 euro

Si parte dal prezzo di 1.049 euro per la versione con 256 GB di memoria interna, passando a 1.279 euro per quella da 1 TB: finalmente conosciamo la spesa necessaria per acquistare Steam Frame. Il visore di Valve per la realtà virtuale sarà ufficialmente in vendita a partire da giovedì 17 settembre alle ore 19:00.

Steam Frame: prezzo ufficiale e specifiche

Nella confezione è inclusa la coppia di controller necessaria per iniziare subito a giocare, così come il titolo Half-Life: Alyx ritenuto da molti uno dei migliori esempi di impiego della VR in ambito gaming. Non c’è invece l’alimentatore. Qui sotto un riepilogo con le specifiche tecniche in dotazione. Ricordiamo che con i titoli compatibili funziona anche in modalità standalone, dunque senza essere collegato al computer.

Processore Snapdragon 8 Gen 3 da 4 nm (ARM64);

16 GB di RAM LPDDR5X unificata;

archiviazione da 256 GB o 1 TB di tipo UFS, slot per schede microSD;

batteria ricaricabile agli ioni di litio da 21,6 Wh;

display LCD 2160×2160 (per occhio) con frequenza di aggiornamento di 72-144 Hz (144 Hz sperimentale);

tracciamento tramite telecamere interne;

Wi-Fi 7, 2×2 con adattatore wireless incluso;

Bluetooth 5.4;

due driver per altoparlante (per orecchio) e array di microfoni doppio;

sistema operativo SteamOS 3;

controller con tracciamento completo a 6 gradi di libertà e controlli del gamepad;

Half-Life: Alyx incluso.

Valve ha svelato anche alcuni accessori acquistabili separatamente come l’alimentatore ufficiale a 39 euro, il kit ergonomico con due cinturini, una fascia superiore per la testa e un oscurante nasale a 69 euro e quello di ricambio con una guarnizione facciale, un distanziatore posteriore e un oscurante nasale a 59 euro.

Per evitare che anche Steam Frame possa finire nelle mani dei bagarini, è possibile iscriversi fin da subito a una lista d’attesa per comprarlo. Come già scritto, si chiuderà il 17 settembre alle ore 19:00, dopodiché verrà randomizzata e gli interessati riceveranno un’email con tutte le istruzioni per procedere all’ordine.