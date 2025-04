Amazon Music Unlimited è gratis per i nuovi utenti: ecco la promo

La soluzione giusta per accedere a tutta la musica in streaming non può che essere Amazon Music Unlimited, un servizio completo e ricco di vantaggi che include anche la possibilità di ascoltare musica in HD, senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti i nuovi utenti è possibile sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Al termine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. Chi ha già usufruito di questa promozione, invece, può attivare Unlimited con il 30% di sconto per i primi 3 mesi, riducendo il costo fino a 7,69 euro al mese.

Tutte le promo sono disponibili senza alcun vincolo. Per attivare Amazon Music Unlimited basta raggiungere la pagina dedicata alla promo di Amazon, tramite il link qui di sotto.

Tutta la musica gratis con Amazon Music Unlimited

Scegliere Amazon Music Unlimited è la soluzione giusta per poter vivere un’esperienza completa, ascoltando tutta la musica preferita. Il servizio garantisce un accesso senza limiti ai propri brani preferiti e sempre senza pubblicità, permettendo anche l’accesso a tantissimi podcast senza pubblicità oltre che la possibilità di sfruttare l’ascolto offline e gli skip illimitati. Ad arricchire l’offerta c’è il supporto all’audio spaziale e la possibilità di ascoltare la musica in HD, per un’esperienza di livello superiore rispetto ad altri servii concorrenti.

Amazon Music Unlimited ha un costo di 10,99 euro al mese ma è disponibile:

con un mese gratis per tutti i nuovi utenti

per tutti i nuovi utenti con uno sconto del 30% per 3 mesi, con prezzo ridotto a 7,69 euro al mese, per chi ha già usufruito della promo con periodo gratuito

Al termine del periodo promozionale è sempre possibile interrompere il rinnovo automatico ed evitare qualsiasi addebito. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.