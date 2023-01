Amazon Music Unlimited: il prezzo aumenta, ma non in Italia

Al pari di quanto verificatosi per molti altri servizi di streaming audio e video negli ultimi tempi, anche il costo di Amazon Music Unlimited sta per aumentare, ma fortunatamente – è bene precisarlo sin da subito – non in Italia (o almeno non ancora).

Amazon Music Unlimited: aumento dei costi in alcuni paesi

Nelle score ore, infatti, Amazon ha comunicato che negli Stati Uniti il costo del servizio passerà da 9,99 dollari a 10,99 dollari al mese. La nuova tariffa verrà applicata a partire dal 21 febbraio 2023 sul primo rinnovo dopo la modifica. La stessa cosa accadrà anche nel Regno Unito e in tal caso il prezzo passerà da 9,99 sterline al mese a 10,99 sterline al mese.

La motivazione alla base di questo cambiamento che viene data da Amazon sulla pagina di supporto dedicata al servizio è la seguente (che riportiamo in forma tradotta).

Per aiutarci a offrirti ancora più contenuti e funzionalità, stiamo aggiornando i prezzi di alcuni piani Amazon Music Unlimited.

Per quel che concerne gli altri paesi, al momento sono esclusi dal rincaro, anche l’Italia, come anticipato nelle righe precedenti. Resta tuttavia da capire se è solo questione di tempo oppure se si tratta di un rincaro che resta confinato ai soli paesi ove verrà già applicato tra pochi giorni.

Ricordiamo che il colosso dell’e-commerce propone due differenti tipologie di servizi per lo streaming musicale: Amazon Music Prime, che è incluso in Amazon Prime e non prevede ulteriori costi e permette di accedere a oltre 100 milioni di brani musicali senza la pubblicità, ma non permette l’ascolto offline, e Amazon Music Unlimited, accessibile anche offline e fruibile nel Bel Paese al prezzo di 9,99 euro al mese

