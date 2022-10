Amazon ti regala quattro mesi di Music Unlimited

Proprio nei giorni dell’evento Offerte Esclusive Prime (11 e 12 ottobre), Amazon ha deciso di regalare a tutti quattro mesi di streaming musicale sulla piattaforma Music Unlimited. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare subito la sottoscrizione.

Musica gratis: ascoltala con Amazon Music Unlimited

La piattaforma offre l’accesso a 90 milioni di brani da ascoltare liberamente, senza pubblicità né altre limitazioni, anche in modalità offline scaricandoli nella memoria interna dei propri dispositivi. Tra le funzionalità incluse segnaliamo gli skip illimitati, il supporto all’audio HD e allo Spatial Audio per un’esperienza coinvolgente. Tutti i dettagli sulla pagina dedicata.

Altri punti di forza di Amazon Music Unlimited sono la compatibilità con tutti i dispositivi (compresi quelli della linea Echo con Alexa) e la gestione di playlist personalizzate. Attivando oggi l’abbonamento si potrà accedere allo streaming senza alcuna spesa fino al febbraio 2023. In qualunque momento sarà possibile disattivare il rinnovo successivo, così da non dover far fronte ad alcun esborso.

Tornando alle Offerte Esclusive Prime di Amazon, ricordiamo che sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. Chi ancora non l’ha fatto può attivare subito la sottoscrizione a costo zero, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.