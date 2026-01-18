 Amazon Music Unlimited: solo per oggi 30% di sconto per 3 mesi
Approfitta subito dell'offerta disponibile solo per oggi attivando Amazon Music Unlimited in offerta al 30% di sconto per i primi 3 mesi.
Goditi tutta la musica che vuoi grazie ad Amazon Music Unlimited. Attivando l’abbonamento oggi ottieni il 30% di sconto per i primi 3 mesi. Grazie a questo servizio streaming accedi a tantissimi brani musicali tra cui le ultimissime novità in anteprima, ovunque tu sia e su tutti i tuoi dispositivi grazie alla praticissima app multi-device.

Potrai ascoltare oltre 100 milioni di brani e podcast. Tutti i tuoi artisti preferiti saranno disponibili in un unico posto, pronti per essere ascoltati. Tantissime nuovi uscite e i più recenti successi saranno a tua completa disposizione. Scopri come l’audio spaziale rende il tuo ascolto un’esperienza audio decisamente soddisfacente. Potrai godere di un suono a tre dimensioni per un’immersività totale.

Amazon Music Unlimited: un’offerta pazzesca per un catalogo pieno di novità

Con Amazon Music Unlimited accedi a un’infinità di brani. Inoltre potrai goderti tutte le novità in anteprima senza alcun limite. Attiva l’abbonamento oggi ottenendo il 30% di sconto per i primi 3 mesi. Potrai fin da subito ascoltare tutte queste nuove uscite:

Nuovi Album

  • Tutto è possibile – Geolier
  • Britpop – Robbie Williams
  • Don’t Be Dumb – A$AP Rocky
  • Blooom – Planet Funk
  • The Demise Of Planet X – Sleaford Mods
  • Soap doesn’t exist because it can’t be told – Tendha
  • Valentine – Courtney Marie Andrews
  • Gli Occhi Del Musicista – Enrico Ruggeri (Doppio Vinile)

Nuovi Singoli e Brani in Tendenza

  • Canzone d’amore – Geolier
  • Mi Manca – Giovanni Toscano
  • Spoiler – Le Canzoni Giuste (feat. Domenico Bini)
  • Il tempo in me – Subsonica
  • Roommates – Hilary Duff
  • Make-Up Is a Lie – Morrissey
  • Push It – Kid Yugi & Anna
  • Chicchi di caffè – Tony Boy
  • Secret Love – Dry Cleaning
  • Fastlive 5: Audio Luxury – Guè & Cookin Soul
  • Before I Forget – The Kid Laroi
Non perdere questa super occasione per te e la tua famiglia. Con Amazon Music Unlimited accedi a oltre 100 milioni di brani e podcast, perfettamente integrati nell’app multi-device e nei tuoi dispositivi Echo.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 gen 2026

