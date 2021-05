Amazon Music Unlimited: streaming HD gratis

Ecco un perfetto esempio di concorrenza che rappresenta un vantaggio per i consumatori. Quasi contemporaneamente alla conferma di Apple, Amazon ha annunciato che gli abbonati al servizio Music Unlimited possono accedere gratuitamente alle versioni HD e Ultra HD dei brani musicali, senza nessun costo aggiuntivo. Occorre però un dispositivo compatibile, come l'ottimo Echo Studio.

Amazon Music in alta definizione

Amazon Music HD era stato introdotto a settembre 2019. Il costo aggiuntivo era 5 dollari/mese per i vecchi abbonati al servizio Music Unlimited oppure 14,99 dollari/mese per i nuovi abbonati (12,99 dollari/mese per gli abbonamenti Prime). All'epoca l'Italia non era inclusa nell'elenco, ma stavolta gli utenti italiani possono accedere subito al catalogo in alta definizione, insieme agli utenti residenti in altri sei paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Spagna.

Amazon ha nel frattempo incrementato il numero di brani musicali in HD (oltre 70 milioni), ovvero con qualità audio a 16 bit e 44,1 kHz (bitrate fino a 850 kbps). I brani in Ultra HD (24 bit, 192 kHz e bitrate fino a 3.730 kbps) sono invece oltre 7 milioni. Il catalogo include anche brani remixati nei formati 3D Audio, come Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

Per usufruire di un'esperienza audio in alta definizione è ovviamente necessario utilizzare altoparlanti compatibili, come Echo Studio (199,99 euro), oppure smartphone e cuffie con gamma dinamica superiore a 20 kHz per HD e 40 kHz per Ultra HD. Sul sito ufficiale è disponibile un elenco di aziende che offrono prodotti compatibili.

Come detto, Amazon Music HD è incluso in Amazon Music Unlimited. L'abbonamento è quindi 9,99 euro/mese (o 7,99 euro/mese per utenti Prime).