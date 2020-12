Sono gli ultimi giorni utili per i regali di Natale e Amazon ha tutte le intenzioni di andare incontro a chi ancora non ha ultimato gli acquisti. Oggi lo store propone una serie di interessanti sconti sui dispositivi del gruppo a partire da quelli della linea Fire TV con funzionalità per l’intrattenimento multimediale e per il controllo della smart home.

Amazon Fire TV in sconto per un Natale hi-tech

Il modello Fire TV Cube con supporto allo streaming in 4K e all’interazione con l’assistente virtuale Alexa mediante comandi vocali unisce design a versatilità: come si intuisce dal nome è un cubo (nell’immagine di apertura) con caratteristiche che vanno oltre quelle di un classico lettore multimediale. Chi preferisce qualcosa di più economico e d nascondere dietro al televisore può invece optare per le Fire TV Stick da collegare alla porta HDMI. Ecco le offerte di queste ore:

Gli sconti sui dispositivi Amazon interessano anche lo smart speaker Echo Dot di quarta generazione (29,99 euro, -50%), lo smart display Echo Show 5 (44,99 euro, -50%) e il modello Echo Auto che porta Alexa sull’automobile (34,99 euro, -42%). Per ognuno dei prodotti qui segnalati la consegna è garantita prima di Natale.