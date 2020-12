Tastiera ad una mano: ottima per il gaming e in offerta

Appassionati di videogiochi, oggi vogliamo suggerirvi un accessorio davvero molto interessante, in particolare per gli amanti degli sparatutto. Si tratta della tastiera ad una mano UrChoiceLtd che vi permetterà senza dubbio di migliorare il controllo in gioco e di conseguenza anche la mira.

Tastiera ad una mano UrChoiceLtd: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse, le tastiere ad una mano o keypad, sono degli strumenti che permettono di ridurre al minimo l’ingombro della tastiera. Questo infatti offre una combinazioni di tasti che copre tutti i movimenti in gioco, lasciando molto più spazio per muovere il mouse. In questo modo controllare la mira si rivela molto più semplice e soprattutto preciso, migliorando in maniera sensibile le prestazioni in gioco.

Naturalmente la presenza di ben 35 tasti permette alla tastiera di adattarsi ad ogni tipo di gioco senza difficoltà. Basterà configurare i tasti a seconda delle nostre esigenze e che si tratti di uno sparattutto, piuttosto che di un MMORPG o un’avventura si rivelerà un alleato perfetto. La tastiera inoltre è plug and play, basterà collegarla a qualsiasi porta USB e sarà pronta all’utilizzo. Ultima caratteristica da non trascurare è poi la retroilluminazione. Il keypad infatti è dotato di illuminazione arcobaleno a LED che garantisce una perfetta visibilità dei tasti anche al buio.

Oggi Amazon permette di acquistare la tastiera a soli 15,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.