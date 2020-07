Negozio mascherine su Amazon: fattura e detrazione

Come ogni azienda ha ormai saputo, tra le maglie dei decreti che regolamentano il ritorno al lavoro post-Covid v’è un credito d’imposta specifico per le spese relative alla prevenzione del contagio sui posti di lavoro. Recita nello specifico l’art.64 del decreto Cura Italia:

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Mascherine in detrazione su Amazon

Per l’anno 2020 sono stanziati nello specifico 50 milioni di euro: il credito d’imposta è pari al 50% per l’acquisto di materiali di protezione o igienizzazione, fino ad un massimale di 20 mila euro. Amazon, per rispondere alle esigenze delle aziende che stanno cercando online soluzione a questa necessità, ha messo a punto un negozio dedicato.

“Negozio di mascherine” mette a disposizione tre macrocategorie:

Mascherine in tessuto (riutilizzabili)

Mascherine per uso generico

Mascherine per uso medico (certificate CE)

Un ulteriore filtro di scelta permette di scegliere tra confezioni piccole (fino a 10 unità), medie (da 10 a 50 unità) e grandi (più di 50 unità). Pochi click possono dunque guidare alla forniture prescelta e, se si dispone di account Amazon Business, di avere a disposizione l’apposita fattura utile al godimento della detrazione.

L’approvvigionamento diventa così questione semplice e rapida, approfittando delle offerte disponibili sul marketplace e dei tempi di spedizione rapidi garantiti agli utenti Amazon Prime.