Amazon non paga più gli sviluppatori di app per Alexa

Amazon ha comunicato agli sviluppatori la chiusura del programma Alexa Developer Rewards. L’azienda di Seattle non effettuerà più pagamenti per le app (skill) più popolari dopo il 30 giugno 2024. Una portavoce ha dichiarato che verranno investite risorse solo per le funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa.

Fine dei vecchi programma per Alexa

Il programma Alexa Developer Rewards, annunciato nel 2017, prevede pagamenti agli sviluppatori che realizzano le skill più popolari per Alexa. Un secondo programma prevede invece un credito di 100 dollari al mese se viene usato Amazon Web Services come backend per le app. Entrambi verranno chiusi il 1 luglio 2024. Gli sviluppatori potranno ancora ricevere pagamenti tramite acquisti in-app.

Amazon ha venduto milioni di dispositivi con Alexa, soprattutto gli smart speaker Echo, ma le skill non hanno ottenuto un grande successo (e l’azienda di Seattle non riceve grandi guadagni). Gli utenti sfruttano l’assistente vocale principalmente per chiedere informazioni e avviare la riproduzione musicale.

La portavoce Lauren Raemhild ha dichiarato:

Si tratta di vecchi programmi lanciati nel 2017 come un modo per aiutare i nuovi sviluppatori interessati a realizzare le skill. Oggi ci sono oltre 160.000 skill disponibili per i clienti, una consolidata comunità di sviluppatori Alexa e nuovi strumenti basati su LLM che aiuteranno gli sviluppatori a creare nuove esperienze per Alexa. Questi programmi più vecchi hanno semplicemente fatto il loro corso, quindi abbiamo deciso di abbandonarli.

Amazon investirà quindi risorse solo nello sviluppo delle funzionalità IA, come quelle annunciate durante l’evento di settembre 2023. In base alle indiscrezioni di gennaio, l’azienda di Seattle potrebbe lanciare una versione a pagamento del suo assistente digitale.