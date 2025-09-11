Amazon lancia occhiali AR per i corrieri, il progetto Amelia

Secondo The Information, Amazon sta sviluppando un paio di occhiali a realtà aumentata per i suoi corrieri, nome in codice “Amelia”. Il dispositivo avrà un piccolo schermo integrato per mostrare istruzioni di navigazione in tempo reale, come lasciare in portineria o consegnare al terzo piano, scala B .

Occhiali AR per i corrieri Amazon con schermo integrato

L’obiettivo è semplificare l’ultima fase della consegna, quella più critica. Grazie alla realtà aumentata, i corrieri potranno visualizzare le indicazioni precise senza dover consultare lo smartphone. In questo modo avranno le mani libere per trasportare pacchi e perderanno meno tempo. Amazon vuole produrre inizialmente 100.000 unità, con un design più robusto rispetto alla futura versione consumer.

Parallelamente, Amazon sta lavorando a un secondo modello di occhiali AR destinato al grande pubblico, nome in codice “Jayhawk“. Questi occhiali, attesi tra fine 2026 e inizio 2027, avranno un display a colori visibile da un solo occhio, microfoni, altoparlanti e una fotocamera integrata.

L’idea è competere con i Ray-Ban Meta e i futuri Hypernova di Meta, per offrire un’esperienza AR più immersiva e versatile.

Una sfida ingegneristica e logistica

Il problema tecnico non è da poco. Come mettere tutto quello che serve, schermo, batteria, fotocamera, in occhiali che si possono tenere addosso per ore senza mal di testa? E poi c’è un altro problema: molti corrieri portano già gli occhiali da vista. Far convivere la realtà aumentata con le lenti graduate non sarà una passeggiata. Se però Amazon riesce nell’impresa, le consegne potrebbero diventare molto più precise e veloci.