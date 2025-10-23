 Amazon lancia occhiali smart con AI per i corrieri, come funzionano
Amazon lancia gli occhiali smart con AI per i suoi corrieri che permettono di scansionare pacchi, seguire indicazioni stradali e tanto altro.
Tecnologia Business AI
Gli occhiali smart con AI di Amazon trasformano ogni autista in una versione low-budget di Terminator, solo che invece di dire Tornerò, bussano alla porta con un pacco di carta igienica comprata alle tre di notte. Il  colosso dell’e-commerce sta sviluppando occhiali smart che permetteranno ai corrieri di scansionare pacchi, seguire indicazioni stradali e acquisire prove di consegna senza mai toccare il telefono.

Gli occhiali AI di Amazon che guidano i corrieri nelle consegne

Immaginiamo di essere un corriere Amazon. Parcheggiamo il furgone, e boom, gli occhiali si attivano automaticamente come se avessero una coscienza propria. Davanti agli occhi appare un overlay digitale che dice esattamente dove si trova il pacco nel veicolo, come raggiungere la porta d’ingresso.

La tecnologia combina visione artificiale, rilevamento basato sull’AI e telecamere per creare un’esperienza che è metà Google Maps, metà Black Mirror. Il display mostra elementi come “pericoli” e “attività di consegna”, che tradotto significa: attento a quella buca, gira a sinistra, c’è un cane che potrebbe morderti il polpaccio.

Gli occhiali sono particolarmente utili in quei luoghi dove anche il GPS si perde, come i complessi residenziali con più unità abitative che sembrano labirinti progettati da Escher, sedi aziendali dove l’ingresso C si trova in un’altra dimensione, palazzi numerati con una logica comprensibile solo a chi li ha costruiti.

Controller nel gilet: perché fermarsi agli occhiali?

Ma c’è di più. Gli occhiali sono abbinati a un controller che il corriere indossa nel gilet di consegna. Questo aggeggio contiene comandi operativi, una batteria sostituibile e persino un pulsante di emergenza dedicato. Amazon ci tiene a sottolineare che gli occhiali supportano anche lenti graduate e lenti transizionali che si adattano automaticamente alla luce.

La fase di test è già in corso in Nord America. Se tutto va secondo i piani, il futuro riserva altre funzionalità. Gli occhiali saranno in grado di fornire il rilevamento dei difetti in tempo reale (es. quando si sta per consegnare il pacco sbagliato alla casa sbagliata). Rileveranno anche gli animali domestici nei cortili. E si adatteranno automaticamente a condizioni di scarsa illuminazione.

L’obiettivo è ridurre i tempi di consegna fornendo ai corrieri indicazioni dettagliate e informazioni sui pericoli direttamente nel loro campo visivo. The Information aveva già riportato a settembre che Amazon stava lavorando a questi occhiali, quindi non è esattamente una sorpresa.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 23 ott 2025

23 ott 2025
