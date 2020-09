Amazon, ultime ore per un aperitivo di sconti

Lo si può considerare come un aperitivo di sconti, in attesa dell’antipasto del Prime Day, ma con l’obiettivo finale del tradizionale Black Friday. In questa annata dai tempi fuori sincrono, Amazon ha voluto portare avanti una settimana di sconti che termina domani e che ha messo assieme non poche opportunità di un certo interesse. Manca poco, insomma, per approfittare delle ultime occasioni e poi attendere i fuochi d’artificio dell’autunno.

Offerte di settembre

Le cosiddette “Offerte di settembre” hanno messo assieme sconti su una vasta gamma di categorie, ivi comprese l’informatica e l’elettronica di consumo. Anche nella giornata odierna sono a disposizione ad esempio:

Huawei MateBook 14 2020 (1199 euro, -8%)

Huawei MateBook D15 (649 euro, -18%)

a cui aggiungere una vasta gamma di mouse e tastiere con sconti che superano il 40% o sedie da gaming e home office per chi prevede una stagione fredda lavorando dalla propria abitazione. Particolarmente appetibili gli sconti su tutti i dispositivi Amazon nonché le molte opportunità per chi ha necessità di arredare spazi domestici e d’ufficio.

L’intero catalogo delle Offerte di settembre (in scadenza con la giornata di lunedì 7 settembre) è qui.