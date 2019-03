PC portatili, una settimana di sconti su Amazon

La Settimana del PC Portatile di Amazon offre la possibilità di acquistare notebook e laptop, ma anche qualche tablet e 2-in-1, a prezzo ridotto. Il colosso dell’e-commerce ha messo online una pagina dedicata all’iniziativa che si protrarrà da oggi (lunedì 18 marzo) fino a domenica 24 marzo, attraverso la quale accedere a una panoramica di tutte le offerte praticate. Si tratta di una delle puntuali iniziative che il marketplace crea per offrire prodotti ad un prezzo più accessibile, creando vetrine dedicate dalle quali sfogliare le migliori occasioni del momento su alcuni dei device più cercati.

Amazon: tutti i laptop in offerta

I modelli in promozione cambieranno di continuo nel corso dei prossimi giorni, dunque per chi desidera far proprio un nuovo portatile il consiglio è quello di tornare regolarmente a controllare la sezione di Amazon relativa alla Settimana del PC Portatile. Gli sconti riguardano i prodotti con sistema operativo Windows 10 e, per aiutare chi ha difficoltà a orientarsi nella scelta, è stato portato online anche un consulente virtuale realizzato da Microsoft in modo da fornire suggerimenti per l’acquisto.

Riportiamo di seguito alcuni dei laptop più interessanti tra quelli in offerta nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo.

Restando in tema, segnaliamo il recente debutto della sezione Software in cui è possibile acquistare programmi e applicativi in download digitale direttamente dall’e-commerce di Amazon. Va ricordato infine che i portatili rientrano tra i dispositivi acquistabili dagli insegnanti sfruttando i bonus previsti dalla Carta del Docente.