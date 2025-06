Amazon Prime da oggi costa la metà per tutti i giovani

Amazon ha deciso di estendere a tutti i giovani dai 18 ai 22 anni gli stessi vantaggi già offerti agli studenti con la formula Student: a partire da oggi, per loro l’abbonamento Prime costa la metà. L’iniziativa riguarda l’Italia ed è un modo per andare incontro alle esigenze di chi spesso si trova a dover fare i conti con università, primo lavoro, affitto da pagare e nuove sfide da affrontare.

La novità per i giovani: Amazon Prime a -50%

I primi passi da giovani adulti sono un mix di libertà e sfide, ogni piccolo risparmio può fare la differenza. Amazon lo sa bene e ha deciso di applicare uno sconto del 50% all’intera fascia di età. La sottoscrizione dà accesso a benefici come le consegne rapide e gratuite, promozioni esclusive, streaming su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro ancora. C’è anche Deliveroo Plus con la consegna senza costi aggiuntivi per ordini di almeno 15 euro da ristoranti (o 25 euro da negozi e supermercati). Tutto questo per soli 2,49 euro al mese, invece di 4,99 euro al mese (o 49,90 euro all’anno).

Non è tutto. C’è anche la prova gratis di tre mesi, al termine della quale sarà possibile scegliere liberamente di rinnovare la sottoscrizione o di cancellarla, senza andare incontro ad alcuna spesa. Per maggiori informazioni e per attivare la formula visita il sito ufficiale.

Chiudiamo con le parole di Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon in Italia, che pone l’accento sulla volontà di consentire a sempre più persone di accedere ai vantaggi della formula.

Ogni giorno lavoriamo per offrire sempre più valore a tutti i nostri clienti e Prime è una parte importante di questo impegno: un abbonamento che miglioriamo costantemente per essere al fianco delle persone e semplificare la loro vita grazie a risparmio, spedizioni veloci, convenienza e intrattenimento. Oggi vogliamo rendere Prime ancora più accessibile e supportare in particolar modo i giovani che affrontano le sfide dell’età adulta: l’università, il lavoro, il trasferimento in una nuova città. Sappiamo quanto sia importante in questa fase gestire con attenzione le proprie risorse. Per questo abbiamo deciso di offrire l’abbonamento Prime a metà prezzo per tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni: un modo concreto per essere al loro fianco con tutti i vantaggi del nostro servizio.