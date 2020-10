Amazon Prime Day 2020: c'è più tempo per il reso

Prosegue la manovra di avvicinamento al Prime Day 2020, in programma quest’anno per le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. A tal proposito segnaliamo una recente modifica apportata da Amazon alle proprie politiche di reso: per gli acquisti effettuati da qui a fine dicembre ci sarà tempo fino al termine di gennaio. Insomma, sarà possibile valutare con più calma quanto comprato nei momenti più caldi dello shopping online ed eventualmente restituirlo, senza nemmeno dover giustificare la decisione.

In occasione delle festività natalizie 2020, gli articoli restituibili spediti tra l’1 ottobre e il 31 dicembre 2020 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2021.

Prime Day: per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio

È quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale: il periodo a disposizione degli acquirenti va dunque ben oltre i soliti 30 giorni, arrivando fino a quattro mesi nel caso di prodotti comprati a partire dai primi giorni di ottobre. Così il colosso dell’e-commerce vuol concedere maggiore libertà ai clienti, lasciandoli liberi di ripensarci.

Sempre restando in tema di Prime Day, è possibile ottenere un coupon da 10 euro acquistando entro il 12 ottobre una serie di prodotti da alcune PMI italiane (per un valore di almeno 12 euro), sostenendone così il business. Un’iniziativa messa in campo dal gruppo per andare incontro alle esigenze dell’economia nostrana fortemente provata dall’ultimo periodo e per promuovere i prodotti delle aziende locali in tutto il territorio nazionale.

È bene precisare che il reso si applica in modo differente rispetto a quanto previsto dalla politica sul diritto di recesso (tutti i dettagli) che si applica entro i 14 giorni dalla consegna dell’articolo e che prevede sia il rimborso del prezzo sia quello delle spese relative alla modalità di spedizione più economica offerta da Amazon per il suo trasporto.