Come funziona la Consegna senza Fretta di Amazon

A partire da oggi effettuando acquisti su Amazon è possibile scegliere l’opzione Consegna senza Fretta per ricevere a casa i prodotti non nell’immediato, ma dopo qualche giorno. Così facendo si ha diritto a un piccolo bonus spendibile sull’ordine successivo. Tutti i dettagli sullo store e-commerce.

Amazon, Consegna senza Fretta: cos’è e come funziona

Una possibilità riservata a chi è in possesso di un abbonamento Prime (esclusi gli account di prova, quelli Business Prime e Prime Student). Selezionando “GRATIS Consegna senza fretta” nella schermata di conferma dell’ordine (come nello screenshot qui sotto) si ha diritto a 1 euro di sconto su quello successivo, da utilizzare su un futuro acquisto di articoli idonei venduti e spediti da Amazon. Stando a quanto si legge nel regolamento la promozione è a tempo limitato, valida fino al 12 novembre 2020.

Amazon avvisa che la modalità Consegna senza Fretta impiega generalmente tra i 4 e i 14 giorni lavorativi, a seconda della disponibilità e della collocazione del prodotto. Ad ogni modo il cliente può verificare quanto si protrarrà l’attesa prima di confermare l’invio dell’ordine, così da decidere eventualmente di optare per un altro tipo di spedizione.

Un’iniziativa che anticipa di un paio di settimane il Prime Day, quest’anno organizzato nelle giornate del 13 e 14 ottobre. Sarà il primo dei due appuntamenti dedicati allo shopping online messi in calendario dal gigante dell’e-commerce per questo ultimo scampolo di 2020. Toccherà poi più avanti al Black Friday che avrà come da tradizione il compito di aprire la stagione degli sconti in vista delle festività natalizie.