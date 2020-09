Adattatore di rete D-Link da USB a Ethernet in offerta

Come anticipo delle offerte del Prime Day 2020, oggi Amazon propone un adattatore USB Ethernet. Un dispositivo già di per sé economico, proposto ad un prezzo ulteriormente scontato. Si tratta di un piccolo accessorio sempre utile sia per i PC portatili che per i desktop, in particolare per gli ultrabook più recenti che ormai non hanno più una presa Ethernet.

Adattatori: D-Link DUB-E100 RJ45 USB 100Mbps in offerta su Amazon

Il D-Link DUB-E100 è un piccolo adattatore USB 2.0 che permette di collegare tramite cavo Ethernet il nostro PC alla rete. Il dispositivo consente di utilizzare connessioni fino a 100 Mbps di velocità su qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB. L’adattatore è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, anche i più datati, ed essendo plug-n-play non necessita di alcuna installazione, sarà sufficiente collegarlo alla porta USB e si autoconfigurerà.

Basta collegare l’adattatore ad una porta USB, ed a questo il cavo ethernet. In questo modo otterremo una vera e propria scheda di rete che permette di sfruttare connessioni fino a 100 Megabits. Un accessorio molto utile quindi sia nel caso in cui la nostra scheda di rete sia danneggiata, evitando lo smontaggio del PC ed il montaggio di una scheda PCI, sia nel caso in cui utilizzassimo un vecchio PC che non supporta tali velocità di connessione. Amazon oggi offre l’adattatore D-Link DUB-E100 a soli 22,90 euro con il 28% di sconto sul prezzo di listino.