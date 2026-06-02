Amazon Prime Day: annunciate le date dell'evento e tutte le novità

Amazon ha annunciato ufficialmente le date del prossimo Prime Day. Questo evento, che permette a milioni di persone di risparmiare acquistando tantissimi prodotti, è arrivato alla dodicesima edizione. Dal 23 giugno fino al 26 giugno saranno 4 giorni di pura follia per fare acquisti e risparmiare. Non perderti questa edizione perché sarà ricco di novità molto interessanti e sorprese incredibili.

Infatti, il colosso dello shopping ha dichiarato: “I clienti Prime potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie — tra cui casa, giardino, bellezza e cura della persona, abbigliamento ed elettronica — con offerte su prodotti di grandi marchi come Moulinex, Dyson, Lagostina, LEGO e Foppapedretti, oltre a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy“.

Inoltre, a partire da oggi e fino all’inizio del Prime Day, Amazon ha riservato per tutti i clienti Prime Tantissime novità. Prima di tutto l’accesso a offerte anticipate davvero sorprendenti. Inoltre, per i clienti che non hanno ancora provato il servizio, sarà possibile ottenere 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited.

Approfitta di sconti fino al 30% su una selezione di prodotti di moda, inclusa la collezione Sofia Grainge, e abbigliamento per la palestra. Scopri tantissime offerte fino al 40% sui prodotti a marchio Amazon. E se non sei ancora cliente Prime, iscriviti subito online e, se sei idoneo, inizia ad approfittare del periodo di uso gratuito per approfittare di tutte le offerte dell’Amazon Prime Day.

Annunciato “Amazon Destinazione Sud” per festeggiare l’arrivo del Prime Day

Amazon, per festeggiare l’arrivo del Prime Day, ha deciso di organizzare un evento speciale “Amazon Destinazione Sud“. Si terrà nell’incantevole e suggestiva cornice del Foro Italico di Palermo, presso il NAUTO da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Si tratta di un evento aperto al pubblico e ad accesso libero fino a esaurimento posti completamente gratuito.

Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia ha dichiarato: “Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un’area di crescita fondamentale. Dal nostro arrivo in Italia abbiamo investito complessivamente oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud, generando più di 3000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo“.

Oggi, con ‘Amazon Destinazione Sud’ vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti di queste regioni, continuando a migliorare l’esperienza cliente e valorizzando il territorio. Dal Prime Day Festival di Palermo, all’espansione dei nostri punti di ritiro e dell’opzione di pagamento in contanti, ogni iniziativa è pensata per celebrare e servire meglio i milioni di clienti del Sud che ci scelgono ogni giorno.

Roberto Lagalla, Sindaco della città di Palermo, ha affermato: “Palermo accoglie con favore la scelta di Amazon di organizzare in città il Prime Day Festival 2026, un’iniziativa che conferma l’attenzione crescente verso il Sud Italia e il ruolo sempre più centrale del nostro territorio nei percorsi di innovazione, sviluppo e valorizzazione delle comunità locali“.

Il programma del Prime Day Festival 2026 di Amazon

Ecco di seguito il programma del Prime Day Festival 2026 “Amazon Destinazione Sud“:

Venerdì 19 giugno, ore 19:00 – Alec Ross presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro (Feltrinelli). Esperto di innovazione, già consigliere di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato americano, Ross condivide la sua visione sul potenziale del nostro Paese e sulle opportunità da cogliere per il futuro.

– Alec Ross presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro (Feltrinelli). Esperto di innovazione, già consigliere di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato americano, Ross condivide la sua visione sul potenziale del nostro Paese e sulle opportunità da cogliere per il futuro. Venerdì 19 giugno, ore 20:30 – Antonio Manzini presenta I tramezzini di Rocco Schiavone. Scrittore, attore e autore di uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea, Manzini porta l’ironia tagliente e l’umanità disincantata del vicequestore Rocco Schiavone.

– Antonio Manzini presenta I tramezzini di Rocco Schiavone. Scrittore, attore e autore di uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea, Manzini porta l’ironia tagliente e l’umanità disincantata del vicequestore Rocco Schiavone. Sabato 20 giugno, ore 22:00 – Davide Shorty live. Il cantautore, rapper e produttore palermitano dalla forte identità internazionale porterà sul palco un viaggio musicale vibrante e coinvolgente con il suo stile unico che fonde soul, funk, jazz e hip hop.

– Davide Shorty live. Il cantautore, rapper e produttore palermitano dalla forte identità internazionale porterà sul palco un viaggio musicale vibrante e coinvolgente con il suo stile unico che fonde soul, funk, jazz e hip hop. Domenica 21 giugno, ore 19:00 – Milena Palminteri presenta Come l’arancio amaro. La scrittrice palermitana racconta storie radicate nella sua terra con una prosa intensa e poetica, intrecciando memoria, identità e il profumo inconfondibile della Sicilia.