Oggi Amazon rende noto con un intervento sul blog ufficiale italiano quelli che sono i risultati raggiunti in occasione del Prime Day, evento andato in scena questa settimana dedicato a sconti e promozioni. Tralasciando le classifiche con i prodotti più venduti nel nostro paese (videogiochi, caffè e mascherine), concentriamoci su quanto generato dall’iniziativa rivolta al mondo delle PMI.

Tramite uno specifico coupon messo a disposizione da fine settembre, l’e-commerce ha spinto le vendite dei prodotti offerti sulla piattaforma dalle piccole e medie imprese. Dal comunicato odierno si apprende che questo ha contribuito a livello globale a transazioni per un totale pari a 900 milioni di dollari nelle due settimane precedenti al Prime Day. Di seguito il commento di Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer.

Siamo entusiasti che Prime Day sia stato un evento da record per le PMI in tutto il mondo, con vendite che hanno superato i 3,5 miliardi di dollari, un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno. Siamo orgogliosi che i clienti Amazon Prime abbiano risparmiato più di 1,4 miliardi di dollarie non vediamo l’ora di offrire maggiori opportunità di crescita ai nostri partner di vendita e ai clienti per risparmiare durante le festività natalizie.