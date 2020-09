Da Facebook 2 milioni di euro per le PMI italiane

Un totale pari a oltre 580 realtà nostrane, con sede nelle aree di Milano e Roma, beneficeranno di sovvenzioni dal valore pari a 2 milioni di euro messe a disposizione da Facebook per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Il programma si compone di contributi economici e crediti pubblicitari.

L’obiettivo dichiarato è quello di aiutarle a “riavviare, ristrutturare e risanare la propria attività in questo anno difficile”. Oggi si aprono le candidature attraverso il portale di FB dedicato alle PMI. Così Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia, commenta l’iniziativa.

La crisi da COVID-19 è molto di più di una crisi di salute pubblica, è una profonda crisi economica. Le piccole imprese sono state duramente colpite e siamo consapevoli che hanno bisogno di liquidità, formazione e supporto alla digitalizzazione, poiché le abitudini di acquisto dei consumatori si stanno spostando sul digitale. In Italia, infatti, durante questi ultimi mesi, il 48% delle persone ha incrementato gli acquisti online, e il 20% delle PMI attive su Facebook ha dichiarato che nell’ultimo mese oltre il 50% del proprio business è stato realizzato esclusivamente attraverso i canali digitali. Trasformare il proprio business dal punto di vista digitale diventa quindi una priorità che non deve essere ignorata per poter superare la crisi e intraprendere la ripresa.