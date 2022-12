Amazon Prime Gaming: 10 giochi gratis a fine anno

Il piatto forte è senza dubbio l’acclamato Dishonored 2 sviluppato da Arkane Studios, premiato da pubblico e critica per trama e gameplay, ma sono in totale ben 10 i giochi gratis proposti in questo ultimo scorcio dell’anno da Amazon attraverso il servizio Prime Gaming. L’unico requisito richiesto per riscattarli a costo zero, scaricarli, installarli e goderseli, è un abbonamento Prime attivo, lo stesso che si utilizza per approfittare delle offerte sull’e-commerce.

I nuovi giochi gratis di Prime Gaming

Si tratta ovviamente delle versioni PC. Di seguito riportiamo l’elenco completo, che include diversi capitoli della serie Metal Slug e parecchi picchiaduro in due dimensioni, oltre a una raccolta antologica targata SNK per la gioia degli appassionati di retrogaming. Eccoli.

Dishonored 2 (2016);

Metal Slug (1996);

Metal Slug 3 (2000);

Metal Slug X (1999);

The Last Blade (1997);

The Last Blade 2 (1998);

The King of Fighters 2003 (2003);

Twinkle Star Sprites (1996);

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers (1998);

SNK 40th Anniversary Collection (2018).

La procedura da seguire per riscattare i giochi gratis, entro e non oltre il 3 gennaio, è davvero semplice e alla portata di tutti. La descriviamo comunque di seguito. L’unico requisito richiesto, lo ribadiamo, è un abbonamento Prime attivo (vanno bene anche i 30 giorni di prova gratis).

Visitare la homepage di Prime Gaming;

se richiesto, effettuare il login con le credenziali dell’account Amazon

fare click su “Riscatta gioco” per aggiungere i titoli alla propria libreria.

A questo punto, sarà possibile scaricarli e installarli quando si avrà tempo e voglia, senza alcuna fretta.

Non si tratta dei soli contenuti gratuiti proposti da Prime Gaming. Ci sono anche extra in-game come pacchetti aggiuntivi per Candy Crush Saga e Farm Heroes Saga, crediti da spendere in GTA Online, armi per lo sparatutto Call of Duty e molto altro ancora.

