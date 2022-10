Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di ottobre

Tra i vantaggi offerti agli abbonati Amazon Prime c’è anche la possibilità di accedere ogni mese a una serie di giochi PC gratis attraverso la piattaforma Prime Gaming. Quelli di ottobre sono appena stati svelati: c’è anche un AAA da non perdere, che terrà incollati allo schermo per lunghe sessioni di gameplay ambientate in uno scenario post-apocalittico.

Amazon Prime regala 6 giochi completi

Ricordiamo che si tratta delle versioni complete, da riscattare, scaricare e installare sul proprio computer attraverso i servizi indicati tra parentesi di seguito. Una volta aggiunti al proprio account, i titoli rimarranno disponibili per sempre. Ecco quali sono.

Fallout 76 (Microsoft Store): esplorazione del Pitt, una desolata landa industriale, paralizzata dal conflitto e inondata di radiazioni;

(Microsoft Store): esplorazione del Pitt, una desolata landa industriale, paralizzata dal conflitto e inondata di radiazioni; Loom (Amazon Games): storica avventura grafica della Lucasfilm Games, datata 1990;

(Amazon Games): storica avventura grafica della Lucasfilm Games, datata 1990; Hero’s Hour (Amazon Games): miscela ben riuscita tra mix RPG e RTS con l’aggiunta di un gameplay vagamente roguelike;

(Amazon Games): miscela ben riuscita tra mix RPG e RTS con l’aggiunta di un gameplay vagamente roguelike; Glass Masquerade Origins (Legacy Games): puzzlegame ispirato allo stile dell’art déco e ai mastri vetrai del ventesimo secolo;

(Legacy Games): puzzlegame ispirato allo stile dell’art déco e ai mastri vetrai del ventesimo secolo; Horace (Amazon Games): gioco indipendente in cui si controlla un robot senziente adottato da una famiglia britannica;

(Amazon Games): gioco indipendente in cui si controlla un robot senziente adottato da una famiglia britannica; Total War WARHAMMER II (Epic Games Store): gestione della civiltà a turni e battaglie strategiche epiche in tempo reale.

Per riscattare i titoli gratuiti (e gli altri contenuti offerti) non bisogna far altro che visitare il portale di Prime Gaming e seguire le istruzioni fornite per ognuno degli elementi. Come già detto, l’unico requisito necessario è un abbonamento ad Amazon Prime: chi ancora non ne dispone, può approfittare dei 30 giorni di prova gratuita e attivarlo subito, così da ottenere anche la possibilità di partecipare all’evento Offerte Esclusive Prime che andrà in scena nelle giornate dell’11 e del 12 ottobre.