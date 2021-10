Amazon Prime: inviare un regalo senza indirizzo

Amazon ha annunciato una nuova modalità per inviare un regalo tramite app. Gli utenti Prime possono utilizzare l'indirizzo email o il numero di telefono del destinatario, se non conoscono il suo indirizzo di residenza. Il destinatario deve però avere un account Amazon. La funzionalità è al momento disponibile solo negli Stati Uniti. Non è noto se e quando arriverà in Italia.

Non serve l'indirizzo di spedizione

La novità è disponibile solo tramite l'app Amazon Shopping. Finora era necessario conoscere l'indirizzo di spedizione per inviare un regalo. Questa informazione obbligatoria veniva richiesta prima del check-out. Gli utenti Prime negli Stati Uniti possono invece inserire l'indirizzo email o il numero di telefono come alternative. In questo caso si perde un po' l'effetto sorpresa perché il destinatario riceve una notifica che svela il regalo.

Se il destinatario accetta il regalo, deve inserire l'indirizzo di spedizione. In alternativa può sostituirlo con una carta regalo da usare per l'acquisto di un altro prodotto. Lo svantaggio di questo nuovo metodo è che il destinatario non può accettare il regalo se non ha un account Amazon.

Rimangono invariate le altre opzioni, ovvero la possibilità di inserire un messaggio di auguri, nascondere il prezzo, scegliere una confezione regalo e inviare una copia digitale della ricevuta (utile per eventuali resi). L'addebito della spesa verrà ovviamente effettuato solo se il destinatario accetta il regalo. In caso contrario la notifica scade dopo alcuni giorni.