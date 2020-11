Oggi Amazon lancia un’iniziativa rivolta a tutti gli studenti universitari: la possibilità di ottenere 90 giorni di abbonamento gratuito alla formula Prime Student così da metterla alla prova senza alcuna spesa. Chi sceglie di approfittarne avrà poi tutto il tempo a disposizione per valutarla ed eventualmente decidere di rimanere abbonato.

Amazon Prime Student: iscriviti e hai 90 giorni gratuiti

Sarà possibile disabilitare il rinnovo dell’abbonamento prima del termine del periodo gratuito, altrimenti Prime Student costerà solo 18 euro all’anno fino alla laurea (per un massimo di quattro anni), la metà rispetto al normale prezzo della sottoscrizione.

Sono tanti i vantaggi inclusi con l’abbonamento Prime: spedizioni illimitate in un giorno su due milioni di prodotti e in due o tre giorni su molti altri milioni, accesso senza limiti al catalogo della piattaforma Prime Video per lo streaming di film e serie TV, riproduzione di oltre due milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie da Prime Music, tutti i benefici di un account Twitch Prime per gli appassionati di gaming, il servizio Photos per archiviare le immagini senza tetto massimo per l’upload, Prime Reading con centinaia di eBook gratuiti e possibilità di approfittare in anticipo delle offerte lampo proposte dallo store.

L’iniziativa legata a Prime Student con 90 giorni di abbonamento gratuito è sponsorizzata da Microsoft Surface lanciata da Amazon con un paio di giorni d’anticipo rispetto all’appuntamento con il Black Friday in cui di certo non mancheranno sconti in ogni categoria dell’e-commerce.