Amazon Prime Video: recensioni sì, ma con calma

Tra le novità introdotte da Amazon per Prime Video non ci sono solo i primi due episodi della tanto attesa serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ma anche un accorgimento utile a evitare che i contenuti proposti possano mostrare il fianco ai troll. Nelle scorse settimane, la piattaforma ha infatti implementato un sistema che posticipa di 72 ore la pubblicazione delle recensioni inviate dagli utenti. È accaduto senza alcun annuncio ufficiale. Viene in questo modo concesso il tempo necessario a valutarne l’autenticità.

72 ore di standby per le recensioni su Prime Video

L’arrivo della novità è stato confermato da un portavoce del gruppo alla testata Variety. Per la precisione, è avvenuto il 12 agosto, in concomitanza con il debutto di Ragazze vincenti (A league of their own), ma è proprio con l’esordio del nuovo adattamento dei lavori di J.R.R. Tolkien che si è fatta notare. L’obiettivo è chiaro: evitare che il voto complessivo possa essere alterato dai pareri eccessivamente negativi di chi, in modo del tutto gratuito e ingiustificato, si lancia in una crociata contro uno specifico film o show. Un fenomeno di certo non inedito.

L’efficacia della misura è da valutare. C’è chi, legittimamente, ritiene che così facendo potrebbero essere filtrate anche le recensioni autentiche.

Ricordiamo che per guardare in streaming la serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime, senza alcuna spesa aggiuntiva. Questa una breve descrizione del mondo fantasy in cui ci si può immergere.