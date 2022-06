Amazon Proteus: primo robot completamente autonomo

Nei magazzini di Amazon si aggira un nuovo robot. Il suo nome è Proteus e può muoversi in totale autonomia, rilevando il personale e gli ostacoli che incontra lungo il percorso. A partire dall’acquisizione di Kiva (oggi Amazon Robotics) nel 2012, l’azienda di Seattle ha investito pesantemente in questo settore per creare un ambiente di lavoro più sicuro. Sicuramente i nuovi “magazzinieri robot” verranno utilizzati durante il Prime Day che inizierà il 12 luglio.

Proteus: robot autonomo di Amazon

Come detto, Proteus è il primo robot completamente autonomo di Amazon. I robot Kiva si muovono all’interno di un’area recintata, mentre Proteus può condividere lo stesso spazio fisico delle persone. Come si può vedere nel video pubblicato su YouTube, il nuovo robot si blocca quando incontra una persona lungo il percorso. Ovviamente svolge lo stesso compito dei robot Kiva, sollevando e spostando i GoCart, gli scaffali su ruote che contengono i prodotti.

Amazon ha sviluppato una tecnologia di navigazione che permette ai robot di muoversi liberamente all’interno dei magazzini. Per caricare i pacchi sui GoCart viene utilizzato un altro robot chiamato Cardinal. Grazie all’intelligenza artificiale e alla computer vision, il braccio robotico solleva i pacchi, legge l’etichetta e li posiziona nello scaffale corretto. Nel seguente video è possibile vedere il lavoro di squadra tra Proteus e Cardinal.

Un’altra novità è stata introdotta nei centri di evasione ordini. Il dipendente di Amazon non deve più effettuare la scansione del codice a barre sul pacco, in quanto il riconoscimento viene effettuato automaticamente da una fotocamera a 120 fps.

