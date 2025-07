Amazon regala 10€ a te e 10€ a un amico: come funziona?

È un corso una promozione molto interessante su Amazon, che mette a disposizione 20 euro di sconto per gli acquisti sull’e-commerce. Più precisamente, sono divisi in 10 euro per te e 10 euro per un tuo amico, a tua scelta. La prima cosa che devi fare per approfittarne è controllare se sei idoneo. Potresti aver già ricevuto il codice con un messaggio recapitato nella tua casella email, altrimenti lo puoi richiedere. Arriverà entro 48 ore all’indirizzo associato al tuo account.

Scopri se hai diritto al doppio sconto di 10+10€ di Amazon

Il codice sconto assegnato va inserito nel campo “Aggiungi un buono regalo, un codice promozionale o un coupon”, prima di effettuare il pagamento. Attenzione: come si legge sulla pagina dedicata, questa offerta è limitata ai primi 15.000 clienti e ai rispettivi 15.000 amici che soddisfano termini e condizioni . Non rimarrà dunque disponibile a lungo.

Ecco come controllare se sei idoneo alla promozione.

Guarda la tua casella di posta (anche la cartella spam), potresti aver ricevuto un’email con il corica personale, in caso contrario richiedilo alla pagina dedicata;

condividi il tuo codice di invito con un amico che non ha un account su Amazon.it o non ha effettuato acquisti negli ultimi 12 mesi;

il tuo amico riceverà 10 euro di sconto sul primo ordine dal valore di almeno 30 euro (utilizzando il codice entro il 5 agosto), inoltre avrà la spedizione standard gratuita;

entro i successivi 15 giorni, tu otterrai gli altri 10 euro di sconto, sempre da utilizzare su un acquisto dal valore pari ad almeno 30 euro (entro il 31 agosto).

Quella a cui abbiamo dedicato questa segnalazione è solo una delle tante promozioni messe in campo dall’e-commerce. Puoi dare uno sguardo all’elenco aggiornato delle offerte, per trovare le migliori occasioni disponibili per oggi.