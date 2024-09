Amazon Renewed: devices Apple, Samsung e Windows come nuovi a prezzo mini

Conosci Amazon Renewed? Magari ti sei imbattuto tante volte in prodotti che fanno parte di questa categoria ma non hai mai cercato spiegazioni. Ti basta sapere che puoi portare a casa dispositivi di grandi marchi come Apple e Samsung a prezzo vantaggioso.

Non ci sono sorprese così come fregature. Sono semplicemente dei prodotti ricondizionati ma non da chiunque. Se quindi sei in cerca di un ottimo affare che possa riguardare portatili, smartphone e accessori tecnologici, ti trovi nel posto giusto.

Amazon Renewed: come funziona il programma

Il ricondizionato di Amazon è uno dei migliori sul mercato. Non sono messi in vendita da dei semplici privati, bensì Amazon li acquista, li fa ispezionare da dei professionisti e li rimette sul mercato per essere come nuovi, funzionare al massimo ma avere comunque un prezzo vantaggioso.

Acquistando un prodotto che fa parte della categoria Renewed hai anche delle tutele come la garanzia che dura un anno, la sicurezza che i prodotti siano stati testati secondo una linea rigorosa e affidabile e il vantaggio di avere un’assistente dedicata 24 ore su 24 per risolvere ogni problema o dubbio che potresti avere.

Apple e Samsung: i migliori sconti su Amazon

Spulciando nella categoria dedicata puoi acquistare prodotti vari. Se sei alla ricerca di uno smartphone puoi optare per diversi modelli che ne valgono totalmente la pena, considerato anche il prezzo che hanno.

Nel caso in cui tu sia amante dell’ecosistema di Casa Cupertino, hai a disposizione:

Apple iPhone 13, 128GB in condizioni eccellenti disponibile in colorazione mezzanotte. PREZZO 443€.

Apple iPhone 13 Pro, 128GB in condizioni eccellenti disponibile in colorazione Grafite. PREZZO 599,99€.

Per gli smartphone Samsung, due ottimi acquisti sono:

Samsung Galaxy Z Flip4, 128GB in condizioni eccellenti disponibile in colorazione nera. PREZZO 379€.

Samsung Galaxy S21 5G, 128 GB in condizioni eccellenti disponibile in colorazione viola. PREZZO 274€.

Parlando di laptop e notebook, ho scovato altresì due ottime proposte.

Da una parte hai a disposizione un ottimo Apple MacBook Pro Retina con Display da 13″, processore Intel Core i5 Dual Core, 8GB RAM e 128GB SSD in condizioni eccellenti. PREZZO 402,89€.

Dall’altra un versatile Microsoft Surface Laptop 3 con Display 13.5″, processore Intel Core i7-1065G7, 16GB RAM e 256GB SSD in condizioni eccellenti. PREZZO 404,89€.

Per un ottimo dispositivo / tablet tra le mani, invece, puoi optare per Apple iPad da 10.2″, Wi-Fi e 32 GB. Modello del 2019 in condizioni eccellenti. PREZZO 188,89€.

Così come per Microsoft Surface Go 2 con Display da 10.5 pollici, processore Intel Core m3-8100Y, 8GB RAM e 128GB SSD. Anche questo in condizioni eccellenti. PREZZO 224,89€.

Smartwatch Apple e Samsung: non mancano all’appello su Amazon

Nella categoria Amazon Renewed ci sono anche gli accessori. Sono tanti i modelli appartenenti alle serie sia di Apple che di Samsung, i tre più interessanti che ho trovato sono:

Apple Watch SE di 2ª gen, GPS e cassa in alluminio da 40mm color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte. Condizioni eccellenti . PREZZO di 229€.

. PREZZO di 229€. Apple Watch Series 7, GPS + Cellular, con cassa in alluminio 45mm e cinturino Midnight Sport. Condizioni eccellenti. PREZZO di 289€.

PREZZO di 289€. Samsung Galaxy Watch Active 2 con cassa in alluminio da 44mm e cinturino nero. Condizioni eccellenti. PREZZO di 109€.