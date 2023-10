Amazon rilancia Echo Dot con lampadina smart a METÀ PREZZO

Vuoi rendere la tua casa ancora più smart? Amazon ha i prodotti perfetti per te a un prezzo speciale! Anticipando il Prime Day di domani, il gigante dell’e-commerce ha deciso di proporre la sua linea Echo in offerta, anche con bundle particolarmente convenienti per la domotica. Oltre ad Echo Pop al 69% in meno, difatti, sul sito puoi trovare Echo Dot con lampadina TP-Link Tapo al 49% in meno, ovvero a esattamente 28 euro!

Offerta imperdibile di Amazon su Echo Dot: corri!

L’offerta sull’Echo Dot di quinta generazione durerà ancora per sette giorni e ti permetterà di rendere la tua casa più intelligente in pochissimo tempo. Nel bundle si trova l’ottimo device del 2022 con cui puoi accedere ad Alexa e gestire l’attivazione di lampadine, termosifoni, televisori e persino forni. Con il device Echo puoi ascoltare musica e podcast comodamente da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi di streaming, anche collegando semplicemente il tuo cellulare tramite app Amazon Alexa.

Alexa è poi un assistente eccellente, con cui puoi sfruttare al massimo le funzionalità di Echo e controllare ogni stanza della casa in assoluta comodità. Infine, la lampadina intelligente TP-Link Tapo nel formato E27 con supporto al Wi-Fi consente di illuminare una parte dell’abitazione con mille colori, chiedendo proprio ad Alexa di modificarli!

Dunque, qual è il prezzo di questo pacchetto? Normalmente sarebbe pari a 55,41 euro ma, in questi giorni, come anticipato in apertura, potrai acquistarlo a 28 euro tondi. Echo Dot è disponibile nelle colorazioni Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte. La consegna è gratuita e viene assicurata in un giorno, salvo esaurimento scorte.

