Amazon rimborsa resi dimenticati dal 2018 (finalmente)

Amazon è famoso per rimborsare gli articoli arrivati in cattive condizioni o addirittura rubati. È una tendenza talmente diffusa che alcuni l’hanno persino sfruttata per mettere in piedi delle truffe belle e buone. In realtà, l’azienda non è stata sempre irreprensibile in questi anni… Ma ora è arrivato il momento di rimediare.

Ci sono quelli che hanno la fortuna di ricevere un rimborso da Amazon immediatamente… e poi ci sono gli altri. Di recente, diversi utenti hanno raccontato sui social di aver ricevuto, con grande sorpresa, un rimborso atteso da moltissimo tempo: in certi casi, si tratta addirittura di resi effettuati anni fa e rimasti inspiegabilmente in sospeso fino ad oggi.

Rimborsi Amazon a sorpresa

Come riporta The Verge, alcuni utenti, per avere il rimborso che gli spettava, hanno atteso tempi biblici. È il caso, ad esempio, di un cliente che ha spiegato di aver ricevuto un rimborso di 1.800 dollari per un televisore restituito ad Amazon nel… 2018!

Il problema era rimasto sepolto per molto tempo e Amazon (pare) non si fosse accorta di nulla. “A seguito di una recente revisione interna, abbiamo identificato un piccolissimo sottoinsieme di resi per i quali abbiamo emesso un rimborso senza che il pagamento fosse stato effettuato, o per i quali non siamo stati in grado di verificare che l’articolo corretto ci fosse stato restituito, quindi non è stato emesso alcun rimborso“, ha dichiarato a The Verge la portavoce dell’azienda Maxine Tagay.

Una volta scoperto l’errore, Amazon si è occupata di tutto. I clienti non dovranno intraprendere alcuna azione, poiché il gigante dell’e-commerce ha risolto il problema ed emesso i rimborsi. Inoltre, sono state apportate delle modifiche per rendere più facile il contatto con i clienti in futuro, in caso di restituzioni non risolte.