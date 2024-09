Falso pacco Amazon: la nuova truffa arriva direttamente a casa tua

Quando senti parlare del falso pacco Amazon probabilmente ti viene in menti la truffa via email del corriere che sollecita il pagamento per rimettere in consegna l’ordine rimasto bloccato in deposito. Oppure la truffa che ti chiede di riconfermare la consegna di un pacco. In realtà la truffa di cui vi parleremo in questo articolo è ben diversa e molto più preoccupante.

Infatti, oggi il falso pacco Amazon arriva direttamente a casa tua. Sì, hai capito bene. In altre parole ricevi in consegna dal corriere un pacco che assomiglia proprio a quelli spediti da Amazon, ma il cui mittente non è la famosa azienda e-commerce. Si tratta della nuova trovata dei cybercriminali.

Vediamo come funziona questa truffa estremamente pericolosa e come puoi difenderti per non cadere nella trappola di questi criminali che si inventano tutto pur di poter rubare denaro e dati personali.

Come funziona la nuova truffa del falso pacco Amazon

La nuova truffa del falso pacco Amazon di per sé non è frutto di un’ingegneria particolarmente avanzata. Infatti, alla potenziale vittima viene recapitata una scatola molto simile se non identica a quelle utilizzate per recapitare gli ordini da Amazon stessa. Tuttavia si tratta di un ordine mai richiesto.

Questo particolare però non è fondamentale per smascherare la possibile truffa perché oggigiorno sono in molti a ordinare su questo e-commerce e quindi ad avere diversi ordini aperti in consegna. Ciò che invece dovrebbe far scattare l’allarme è il contenuto del pacco.

Infatti, al suo interno ci sarà solo un QR Code particolarmente grande. Questo per generare curiosità nel destinatario che, una volta scansionato con il suo smartphone, si troverà a inviare dati personali e dettagli di pagamento ai cybercriminali che si sono inventati la nuova truffa del falso pacco Amazon.

Il nostro personale consiglio è quello di non fidarsi assolutamente di questi QR Code, anche se propongono offerte incredibili o regali costosi scansionandoli. Inoltre, non è solo Amazon a essere sfruttato per questa truffa, ma potrebbe anche arrivarti un falso pacco che sembra inviato da Shein, TEMU e altri famosi e-commerce.