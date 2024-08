Purtroppo esperti in cybersecurity e raggiri online ci hanno avvisato che si sta diffondendo nuovamente la truffa con oggetto: “Conferma la consegna del pacco: come riconoscere questa truffa“. Si tratta di una pericolosa trappola che i cybercriminali inviano tramite email a diversi utenti di cui sono in possesso dell’indirizzo. Come puoi riconoscerla per evitare di cadere nella trappola?

Questa email la riconosci proprio per l’oggetto, sopra menzionato, l’immagine di un pacco e l’assenza del nome del corriere. I criminali si sono ingegnati in questo per evitare che l’utente possa riconoscere di non avere spedizioni in corso con quel particolare corriere. Ovviamente, chi sta aspettando una consegna rimane incuriosito o preoccupato da questo messaggio.

Incuriosito, seguendo le istruzioni, clicca sul link contenuto nella mail e finisce su una pagina truffaldina. Infatti, si tratta di una cosiddetta email di phishing. Tutti i dati inseriti vengono registrati e rubati dai criminali. Inoltre, solitamente viene richiesto il pagamento di una piccola somma di denaro per sbloccare il pacco da consegnare.

Pacco in consegna: non confermare questa è truffa

I cybercriminali esperti continuano a cercare nuovi e vecchi metodi per raggirare gli utenti del web e quello della conferma del pacco in consegna è una truffa ormai storica. Probabilmente pensi che, essendo vecchia la storia, sia facile evitare la trappola. Purtroppo in realtà le vittime, contrariamente a quanto si possa pensare, crescono. Come puoi difenderti? Ecco alcuni suggerimenti pratici:

mantieni la calma : non farti prendere dal panico, se un pacco è in consegna e ci sono problemi contatta il corrieri direttamente attraverso i suoi canali ufficiali;

: non farti prendere dal panico, se un pacco è in consegna e ci sono problemi contatta il corrieri direttamente attraverso i suoi canali ufficiali; non confermare : evita assolutamente di cliccare su link e immagini (che contengono link) nelle email di dubbia provenienza;

: evita assolutamente di cliccare su link e immagini (che contengono link) nelle email di dubbia provenienza; riconosci le email di dubbia provenienza : cerca quegli elementi che indicano una situazione strana come la mancanza di dati personali, il nome del corriere e l’eCommerce dal quale hai acquistato;

: cerca quegli elementi che indicano una situazione strana come la mancanza di dati personali, il nome del corriere e l’eCommerce dal quale hai acquistato; proteggi i tuoi dati : non inserire dati personali e dettagli di pagamento su siti che non conosci e cerca elementi che smascherano pagine phishing come l’URL non ufficiale, errori grammaticali e altro;

: non inserire dati personali e dettagli di pagamento su siti che non conosci e cerca elementi che smascherano pagine phishing come l’URL non ufficiale, errori grammaticali e altro; verifica l’indirizzo email: puoi farlo cliccando sul contatto che ti ha scritto nel tuo client mail che usi di solito.

Oltre a queste buone abitudini quando ricevi una mail potrebbe anche essere utile integrare il livello di sicurezza dei tuoi dispositivi con soluzioni di protezione contro phishing, malware e altre minacce online oltre che navigazione anonima e privacy elevata.