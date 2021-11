Amazon senza freni: iPhone 12 Mini 128GB Red a soli 699 euro

Tra le offerte incredibili che il Black Friday di Amazon sta proponendo, oggi ritroviamo uno degli smartphone più amati di sempre. Stiamo parlando dell’iPhone 12 Mini 128GB Red, una versione compatta, ma altrettanto potente dello smartphone per eccellenza a soli 699 euro per l’occasione.

iPhone 12 Mini: caratteristiche tecniche

L’iPhone 12 Mini, infatti, rappresenta esclusivamente un’alternativa più piccola ad iPhone 12, con il quale però condivide le specifiche. In questo caso il display è da 5,4 pollici, contro i 6,1 del modello standard, molto più pratico e maneggevole. Lo schermo è protetto dal Ceramic Shield di Apple, il vetro più resistente del mercato al momento. Non manca la certificazione IP68 che rende lo smartphone resistente sia all’acqua che alla polvere. Condivide con il modello standard il processore, il chip A14 Bionic in grado di offrire prestazioni superiori a qualsiasi concorrente. Invariate anche le fotocamere, che presentano un doppio obbiettivo posteriore ed uno singolo anteriore.

Le due posteriori sono un grandangolo e un ultra-grandangolo con supporto a Smart HDR3 e Deep Fusion, in grado di registrare in 4K HDR Dolby Vision. Nella parte anteriore invece trova spazio una fotocamera TrueDepth da 12 Megapixel, con modalità Notte ed anche in questo caso capace di registrare video in 4K HDR Dolby Vision. Presente naturalmente la connettività 5G che garantisce performance di trasferimento al top della categoria. Lo smartphone è, inoltre, compatibile con l’intera gamma di accessori MagSafe che si agganciano al volo consentendo una ricarica wireless ancora più veloce. Chiude la batteria, vero fiore all’occhiello di questo iPhone, che riesce a fornire un’autonomia di ben 15 ore in riproduzione video.

Con uno sconto di ben 70 euro, iPhone 12 Mini 128GB Red segna il suo minimo storico a soli 699 euro su Amazon.