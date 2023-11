Amazon, Settimana del Black Friday: anticipazioni

Il conto alla rovescia per l’appuntamento con la Settimana del Black Friday su Amazon è ormai quasi giunto al termine: l’evento prenderà il via venerdì 17 novembre, per poi concludersi lunedì 27 novembre, ma fin da subito è possibile approfittare di sconti e offerte proposte dall’e-commerce, semplicemente visitando l’indirizzo amazon.it/blackfriday. Vediamo alcune anticipazioni utili per chi è alla ricerca dell’affare perfetto, in vista delle festività di Natale.

Anticipazioni per la Settimana del Black Friday

Ecco i prodotti già protagonisti delle migliori offerte in corso sull’e-commerce: friggitrice ad aria e forno Deluxe di Princess da 11 litri, orologio multifunzione con cinturino Blu Navy di Tommy Hilfiger, smartwatch con GPS integrato di Fitbit, cuffie wireless WH-10000XM4 di Sony, drone FPV con fotocamera Avata Explorer Combo di DJI e set di accessori HERO12 di GoPro.

Offerte e promozioni per l’evento su Amazon

Non è finita qui, sono previste numerose altre promozioni. Ecco un’anteprima di quelle più interessanti.

dal 17 al 22 novembre, sconto del 20% sui prodotti resi di Amazon Seconda mano;

sconto fino al 30% sui marchi fashion più popolari come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Swarovski e Samsonite;

i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno approfittare di tre mesi di streaming gratis con accesso illimitato a oltre 100 milioni di canzone e podcast;

dal oggi e fino al 27 novembre, grandi risparmi su videocitofoni e telecamere di sicurezza per la casa;

grandi offerte sui dispositivi Amazon come lo smart speaker Echo Pop, il nuovo Fire TV Stick 4K Max e gli eBook reader della linea Kindle;

dal 17 al 30 novembre, chi non ha mai provato Audible o ha cancellato l’abbonamento da più di 12 mesi potrà attivarlo gratuitamente per 60 giorni;

fino al 20% di sconto su centinaia di prodotti dello store Amazon Fresh;

dal 17 al 27 novembre, i clienti Prime avranno diritto a uno sconto di 3 euro a fronte dell’acquisto di almeno tre prodotti a marchio Danone grazie alla collaborazione con Pam PANORAMA;

dal 17 al 27 novembre, i clienti Prime avranno diritto a uno sconto del 30% a fronte dell’acquisto di prodotti per almeno 10 euro a marchio Reckitt e a un ulteriore sconto di 5 euro acquistando prodotti a marchio Nestlé per un valore di 14,90 euro, grazie alla collaborazione con Unes;

risparmio fino al 40% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui idee per la casa, l’elettronica e lo sport a marchio Amazon Basics, arredo e oggetti per la casa di Amazon Basics, Alkove e Movian, prodotti di uso quotidiano come caffè, frutta secca, rasoi e per l’infanzia dei marchi by Amazon e Mama Bear.

A Milano la Black Friday Fun House di Amazon

Per l’occasione, Amazon ha organizzato un evento esclusivo chiamato Fun House: si tratta di uno spazio pop-up in cui scoprire le offerte migliori e trovare spunti originali per lo shopping di stagione, in un’atmosfera funky e retrò, tipica degli anni ’80 e ’90, all’insegna del gioco e del divertimento. Sarà aperto dal 21 al 26 novembre a Milano, in via De Cristoforis, 1. Maggiori informazioni alla pagina dedicata.

È già online anche la pagina dedicata al Cyber Monday, appuntamento che quest’anno andrà in scena lunedì 27 novembre. Al momento rimanda alla homepage dell’e-commerce, ma è già possibile metterla nei preferiti per tornarci quando sarà il momento, all’indirizzo amazon.it/cybermonday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.