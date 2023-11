Amazon sfida il mercato dell’AI con Olympus

Anche Amazon sta entrando nella corsa sfrenata all’intelligenza artificiale. Come ha rivelato Reuters, il leader della vendita online ha appena alzato il sipario il suo colossale modello linguistico da 2 miliardi di parametri: Olympus. Questo nuovo arrivato promette di competere con giganti dell’AI come OpenAI e Alphabet.

Amazon svela il progetto Olympus

Amazon Olympus AI è un progetto all’avanguardia intrapreso da Amazon, volto a sviluppare un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) con ben 2.000 miliardi di parametri. Nel contesto dell’intelligenza artificiale, i parametri sono le variabili interne che il modello regola durante il processo di addestramento per fare previsioni o generare risposte.

Il progetto è avvolto dalla segretezza e il nome in codice “Olympus” è stato scelto per mantenere i dettagli riservati. I modelli linguistici di grandi dimensioni sono all’avanguardia della tecnologia AI, in quanto consentono alle macchine di comprendere e generare un linguaggio simile a quello umano sulla base di ampie serie di dati.

Rohit Prasad, ex responsabile di Alexa e ora scienziato capo dell’intelligenza artificiale generale (AGI) di Amazon, guida il team dedicato al progetto Olympus. Prasad ha strategicamente riunito i ricercatori che hanno lavorato in precedenza all’intelligenza artificiale di Alexa e al team scientifico di Amazon, favorendo la collaborazione e consolidando gli sforzi di intelligenza artificiale all’interno dell’azienda.

Amazon sta investendo nell’AI generativa

L’importanza dell’investimento di Amazon in Olympus non risiede solo nello sviluppo di un modello linguistico colossale, ma anche nella più ampia strategia di AI dell’azienda. Amazon ha già addestrato modelli più piccoli, come Titan, e ha stretto partnership con startup di modelli di intelligenza artificiale come Anthropic e AI21 Labs, estendendo questi modelli agli utenti di Amazon Web Services (AWS).

L’obiettivo finale di Olympus è quello di posizionare Amazon come leader nel panorama dell’AI, in particolare all’interno di AWS, dove i clienti aziendali cercano di accedere ai modelli più potenti. Sebbene non vi sia una tempistica precisa per il rilascio di Olympus, l’impegno di Amazon nel far progredire la tecnologia AI è evidente nel suo cambiamento strategico, evidenziato da una conference call sugli utili in cui i dirigenti hanno annunciato maggiori investimenti negli LLM e nell’AI generativa.