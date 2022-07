Amazon Smart Plug: la presa intelligente costa la metà

Per trasformare la propria casa in una smart home, basta poco: si può partire da una presa, convertendola in un dispositivo intelligente grazie ad Alexa. È quanto permette di fare Amazon Smart Plug, uno dei primi dispositivi in offerte in questa vigilia di Prime Day 2022. La puoi già acquistare approfittando del 48% di sconto sul prezzo di listino.

La presa intelligente Amazon Smart Plug con il 48% di sconto

Garantisce il pieno supporto ai comandi vocali e al controllo remoto via app, grazie alla connessione alla rete WiFi domestica. Ad esempio, è possibile chiedere Alexa, accendi la macchina del caffè per trovarlo pronto al mattino oppure di accendere le luci o l’impianto di raffrescamento quando ci si trova lontani. L’installazione e la configurazione sono molto semplici, alla portata di chiunque. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, Amazon Smart Plug è in vendita al prezzo finale di 12,99 euro invece di 24,99 euro come da listino. Una precisazione: le offerte del Prime Day su Amazon sono un’esclusiva per gli abbonati Prime. Chi ancora non lo ha fatto, può attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.