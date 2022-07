Prime Day: Echo Show 15 in sconto per la prima volta

Con qualche ora di anticipo rispetto all’inizio del Prime Day, lo schermo intelligente per la casa Echo Show 15 è protagonista per la prima volta dal suo debutto di uno sconto: la riduzione di prezzo è di ben 50 euro rispetto al listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, per trasformare qualsiasi stanza della casa in un ambiente smart home.

Il grande Echo Show 15 in sconto: è già Prime Day

Basato sull’intelligenza artificiale di Alexa, integra un display Full HD da 15 pollici che può essere appeso in orizzontale o in verticale a seconda delle preferenze di ognuno. L’interfaccia è ottimizzata in modo da mostrare informazioni personalizzate e sempre aggiornate, sia ai singoli utenti sia all’intera famiglia. Maggiori informazioni a proposito delle funzionalità possono essere consultate nella scheda del prodotto.

Echo Show 15 oggi può essere tuo al prezzo di 199,99 euro invece di 249,99 euro come da listino. Ricordiamo che le offerte del Prime Day su Amazon sono accessibili in esclusiva agli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Così facendo, si ha accesso agli sconti proposti nelle 48 ore dell’evento oltre ai servizi collegati, incluso lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.

