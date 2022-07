Fire TV Stick: tutti in sconto prima del Prime Day

Tutti i Fire TV Stick di Amazon sono già disponibili in promozione, con sconti fino al 55% nel caso della versione 4K. Il gigante dell’e-commerce non ha atteso l’inizio del Prime Day per dare il via alle offerte: l’occasione è ghiotta per chi desidera trasformare un televisore in una Smart TV per lo streaming.

È già Prime Day: Fire TV Stick in sconto

Dotati di telecomando dedicato e sostenuti dall’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa, sono proposti in diverse edizioni, ognuna con proprie caratteristiche e specifiche tecniche. Alcune supportano il Full HD, altre il 4K e addirittura la connettività WiFi 6. Ecco tutte le varianti (si consiglia di aprirle per informazioni dettagliate):

All’interno della confezione si trova tutto ciò che serve per il collegamento, inclusa una prolunga HDMI per i televisori montati a parete. Si parte da soli 18,99 euro, una spesa davvero irrisoria.

Ricordiamo che, per approfittare delle offerte nelle 48 ore del Prime Day, è necessario essere abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione in pochi click e senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. Si avrà così accesso anche ai tanti servizi collegati, a partire dallo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.