Prime Day: Echo Auto è già a meno di metà prezzo

Il dispositivo progettato da Amazon per portare l’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale Alexa sui veicoli, il piccolo e compatto Echo Auto, è protagonista oggi di un’ottima offerta con il 55% di sconto, proprio nelle ore che anticipano il Prime Day.

55% di sconto su Echo Auto: è già Prime Day

L’installazione è davvero molto semplice: lo si collega alla porta USB o all’accendisigari, si avvia la configurazione dall’app Alexa e si seleziona Blutooth o AUX come ingresso dell’impianto stereo. Sarà così possibile utilizzare il device per l’ascolto della musica in streaming o per gestire le telefonate. Le dimensioni sono estremamente compatte (85x47x13 millimetri), il peso si attesta a soli 45 grammi. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Echo Auto al prezzo finale di soli 26,99 euro invece di 59,99 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 55%, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

Ricordiamo che le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate agli abbonati Prime. Chi ancora non lo è può attivare subito la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita e beneficiando così dei forti sconti proposti nelle 48 ore dell’evento.

