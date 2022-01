Amazon Style, un vero negozio di abbigliamento

Su Amazon di certo non manca una vasta scelta per chi è alla ricerca di un capo d'abbigliamento. Lo store online già oggi cattura l'attenzione, i click e i portafogli dei clienti, ma il gruppo ha intenzione di dire la propria anche nel mondo fisico: aprirà nei prossimi mesi Style, il primo punto di vendita fisico della società tutto dedicato al vestiario.

Il primo negozio Amazon Style a Los Angeles

Sarà allestito presso il centro commerciale The Americana at Brand di Los Angeles (con tutta probabilità ne seguiranno altri) e al suo interno ospiterà apparati tecnologici altamente complessi per gestire l'intera esperienza. I clienti potranno scansionare il codice QR associato a un articolo, sceglierne taglia e colore, poi trovarlo pronto per la prova direttamente nel camerino assegnato. Un algoritmo si occuperà di fornire consigli su altri prodotti potenzialmente in linea con i gusti personali di ognuno.

Amazon non è nuova a iniziative legate alla vendita nel mondo fisico. Già da anni gestisce la catena GO (siamo stati in quello di San Francisco) dove acquistare prevalentemente generi alimentari ed è responsabile dello sviluppo di One, uno scanner per il palmo della mano attraverso cui effettuare il riconoscimento dei clienti all'ingresso. Proprio il sistema One sarà integrato nei negozi Style, presso i quali opereranno anche dipendenti del gruppo.

L'esperienza di shopping personalizzato offerta da Style non sarebbe possibile senza i nostri dipendenti, impegnati nell'aiutare i clienti a trovare ciò che amano e in cui stanno bene. Forniranno customer service, porteranno gli articoli negli armadi dei camerini, organizzeranno il negozio per fornire ispirazione, assisteranno il processo di pagamento, gestiranno il magazzino e molto altro.

Rimanendo in tema di abbigliamento, nei mesi scorsi la società ha portato in Italia il servizio Prova Prima Paga Poi riservato agli abbonati Prime: senza alcuna spesa è possibile scegliere fino a sei articoli, riceverli a casa, provarli e decidere solo poi quali tenere, restituendo gli altri. Il pagamento viene effettuato successivamente, una volta verificato se i capi vanno bene o meno.