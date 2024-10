Amazon svela per errore il Mac mini con chip M4

Come previsto, Apple ha annunciato ieri il nuovo iMac da 24 pollici e proseguirà oggi con il lancio di altri prodotti, tra cui il Mac mini con chip M4. Amazon ha svelato per errore il design e alcune specifiche del dispositivo, pubblicando una pagina di confronto con il Mac Studio (successivamente rimossa).

Un Mac Studio in miniatura

L’immagine del nuovo Mac mini è troppo piccola per notare tutte le differenze rispetto all’attuale modello. Sembra però confermata la presenza di due porte USB Type-C frontali (probabilmente Thunderbolt 4), come nel Mac Studio. Dovrebbe esserci anche il jack audio da 3,5 millimetri. Con il Mac Studio condivide il design, ma le dimensioni del set-top box sono simili a quelle di Apple TV.

Nella tabella comparativa ci sono altre interessanti informazioni. Come previsto dal noto Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo Mac mini sarà disponibile in due versioni con chip M4 e M4 Pro. Le specifiche prevedono CPU fino a 14 core, GPU fino a 20 core, memoria unificata fino a 64 GB e SSD fino a 8 TB. Confermato infine il supporto per Apple Intelligence. Le prime funzionalità IA sono disponibili da ieri negli Stati Uniti con macOS Sequoia 15.1.

Il nuovo Mac mini dovrebbe essere annunciato il 30 ottobre. Oggi è previsto invece il lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4, M4 Pro e M4 Max (non c’è nessuna conferma ufficiale). Gli altri Mac verranno aggiornati nel corso del 2025: MacBook Air con M4 (gennaio-marzo), Mac Studio con M4 Max e M4 Ultra (marzo-giugno), Mac Pro con M4 Ultra (giugno-autunno).