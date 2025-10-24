 Amazon svende tantissimi prodotti Logitech per il gaming: scopri le offerte
Amazon ha deciso di svendere tantissimi prodotti Logitech per il gaming: approfitta adesso di questa promozione e scopri tutte le offerte.
Tecnologia PC Hardware
Su Amazon in questo momento ci sono tantissimi prodotti Logitech per il gaming in svendita totale. Scopri tutte le offerte disponibili e scopri la nostra selezione per rapporto qualità-prezzo spaziale.

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate a soli 39,90 euro!

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3.5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch - Nero

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3.5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch – Nero

39,9044,90€-11%
Vedi l’offerta

Logitech G403 Mouse Gaming, Sensore HERO 25K a soli 49,99 euro!

Logitech G G309 LIGHTSPEED Mouse gaming wireless leggero a soli 49,90 euro!

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting a soli 84,99 euro!

Logitech G G705 Mouse Gaming Wireless, Illuminazione Personalizzabile a soli 89,99 euro!

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Tastiera gaming wireless a profilo ribassato a soli 90,15 euro!

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Tastiera gaming wireless a profilo ribassato, LIGHTSYNC RGB, design sottile senza tastierino numerico, copritasti in PBT, switch meccanici Tactile, ITA QWERTY - Nero

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Tastiera gaming wireless a profilo ribassato, LIGHTSYNC RGB, design sottile senza tastierino numerico, copritasti in PBT, switch meccanici Tactile, ITA QWERTY – Nero

90,15139,99€-36%
Vedi l’offerta

Logitech G POWERPLAY 2, tappetino di ricarica wireless per mouse gaming Logitech a soli 85,59 euro!

Logitech G POWERPLAY 2, tappetino di ricarica wireless per mouse gaming Logitech G compatibili, 34,5 X 28,4 cm, altezza 3,5 mm, per PC/Mac - Nero

Logitech G POWERPLAY 2, tappetino di ricarica wireless per mouse gaming Logitech G compatibili, 34,5 X 28,4 cm, altezza 3,5 mm, per PC/Mac – Nero

85,59119,00€-28%
Vedi l’offerta

Logitech G PRO X TKL RAPID a soli 132,99 euro!

Logitech G PRO X TKL RAPID, tastiera gaming senza tastierino numerico con interruttori analogici magnetici, modalità di attivazione rapida, azionamento e RGB personalizzabile, US INT'L QWERTY-Magenta

Logitech G PRO X TKL RAPID, tastiera gaming senza tastierino numerico con interruttori analogici magnetici, modalità di attivazione rapida, azionamento e RGB personalizzabile, US INT’L QWERTY-Magenta

132,99199,00€-33%
Vedi l’offerta

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX LIGHTSPEED asoli 125,99 euro!

Logitech G G515 RAPID TKL, Tastiera gaming cablata a profilo ribassato a soli 179 euro!

Logitech G G515 RAPID TKL, Tastiera gaming cablata a profilo ribassato, per PC completamente personalizzabile interruttori analogici a profilo ribassato, trigger rapido, USB-A, US INT'L QWERTY - Nero

Logitech G G515 RAPID TKL, Tastiera gaming cablata a profilo ribassato, per PC completamente personalizzabile interruttori analogici a profilo ribassato, trigger rapido, USB-A, US INT’L QWERTY – Nero

179,00
Vedi l’offerta

Logitech G Yeticaster GX Microfono gaming dinamico supercardioide con braccio articolato a soli 148 euro!

Logitech G X56 H.O.T.A.S Controller Acceleratore e Joystick RGB X56 HOTAS a soli 210,99 euro!

Logitech G Saitek Pro Flight Controller Pilota Automatico per Simulatore di Volo Professionale a soli 76,99 euro!

Logitech G Saitek Pro Flight Controller Pilota Automatico per Simulatore di Volo Professionale, ‎Pannello Multiplo di Volo, Indicatori LED in Tempo Reale, Controlli Dedicati, ‎USB, PC - Nero

Logitech G Saitek Pro Flight Controller Pilota Automatico per Simulatore di Volo Professionale, ‎Pannello Multiplo di Volo, Indicatori LED in Tempo Reale, Controlli Dedicati, ‎USB, PC – Nero

76,99119,00€-35%
Vedi l’offerta

Logitech G Astro A50 Cuffia con microfono gaming wireless LIGHTSPEED + base di ricarica a soli 230,99 euro!

Logitech G Astro A50 Cuffia con microfono gaming wireless LIGHTSPEED + base di ricarica (Gen 5), PRO-G GRAPHENE, passaggio fra 3 sistemi, USB-C per Xbox, PS5, PC/Mac, Nintendo Switch, Bluetooth - Nero

Logitech G Astro A50 Cuffia con microfono gaming wireless LIGHTSPEED + base di ricarica (Gen 5), PRO-G GRAPHENE, passaggio fra 3 sistemi, USB-C per Xbox, PS5, PC/Mac, Nintendo Switch, Bluetooth – Nero

230,99329,99€-30%
Vedi l’offerta

Logitech G G923 volante da corsa e pedali a soli 279 euro!

Logitech G G923 volante da corsa e pedali per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con ritorno di forza TRUEFORCE fino a 1000 Hz, pedali reattivi, controllo con doppia frizione e rivestimento del volante

Logitech G G923 volante da corsa e pedali per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con ritorno di forza TRUEFORCE fino a 1000 Hz, pedali reattivi, controllo con doppia frizione e rivestimento del volante

279,00643,90€-57%
Vedi l’offerta

PLAYSEAT Challenge X – Edición Logitech G a soli 256,40 euro!

PLAYSEAT Challenge X - Edición Logitech G Asiento de Simulación Negro/Gris

PLAYSEAT Challenge X – Edición Logitech G Asiento de Simulación Negro/Gris

213,66470,12€-55%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Osvaldo Lasperini
24 ott 2025
