Amazon taglia in due il prezzo di questi auricolari wireless

È sufficiente attivare il coupon dedicato per tagliare in due il prezzo degli auricolari wireless del marchio McDodo. È merito dell’offerta su Amazon disponibile in questo momento (non sappiamo fino a quando rimarrà online). Tra i punti di forza segnaliamo i comandi touch per controllare la riproduzione della musica, dei podcast e le chiamate, il driver da 13 mm e il design in-ear.

Auricolari wireless? Guarda questo sconto del 50% su Amazon

Sono dotati di tecnologie ANC e ENC per la cancellazione del rumore. C’è poi la compatibilità con lo standard Bluetooth 5.3 per assicurare una qualità audio elevate e consumi ridotti al minimo. Il livello di autonomia può essere controllato attraverso il piccolo display LED integrato sulla custodia (visibile nell’immagine di apertura) che svolge anche il ruolo di powerbank per la ricarica. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare gli auricolari wireless del marchi McDodo al prezzo finale di soli 17,99 euro grazie allo sconto del 50% sul listino che è possibile ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Se si effettua subito l’ordine, arriveranno direttamente a casa già entro domani, senza costi aggiuntivi per il trasporto per gli abbonati Prime. Se si tratta di un regalo di Natale, sarà eventualmente possibile restituirli fino a fine gennaio.

