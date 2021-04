Amazon in Veneto: annunciati tre nuovi centri di distribuzione

Il colosso dell’e-commerce ha annunciato un ulteriore ampliamento della propria rete logistica in Italia: questa volta tocca al Veneto, che accoglierà tre nuovi centri di distribuzione grazie ai quali Amazon migliorerà la qualità del servizio offerto ai clienti.

I nuovi centri di distribuzione Amazon in Veneto

Le località scelte sono quelle di Vicenza, Treviso e Riese Pio X, quest’ultima in provincia di Treviso. Apriranno entro l’autunno. Le strutture andranno ad aggiungersi a quelle già operative a Castelguglielmo e San Bellino (Rovigo), Verona e Vigonza (Padova). Di seguito il commento di Gabriele Sigismondi, Head of Amazon Logistics per l’Italia.

In questi momenti di difficoltà, siamo lieti di poter creare 240 nuovi posti di lavoro a tempo pieno grazie all’apertura di queste nuove attività di magazzino. Amazon, insieme ai nostri fornitori per i servizi di consegna, è impegnata nel considerare le priorità dello staff, offrendo non solo un luogo di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, ma anche salari elevati ed eccellenti opportunità per il prosieguo della carriera.

I 240 nuovi posti di lavoro saranno suddivisi tra 60 dipendenti assunti a tempo pieno direttamente da Amazon e altri 180 dai corrieri impegnati nelle consegne, sempre a tempo pieno. Tutte le strutture sono progettate secondo le linee guida del Climate Pledge in fatto di sostenibilità ambientale. Prosegue Sigismondi.

Il protrarsi della pandemia ha avuto un impatto tremendo su tutti noi e siamo davvero orgogliosi di essere stati in prima linea quando si è trattato di fornire servizi essenziali ai nostri clienti, così che le persone potessero ordinare e ricevere i prodotti necessari nelle loro case e per i loro business, mentre eravamo impegnati al fine di proteggere la salute del nostro personale e dei nostri fornitori.

Chi è interessato a candidarsi per una delle posizioni aperte può trovare maggiori informazioni nella pagina dedicata sul sito Amazon Jobs.