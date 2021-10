Amazon con Verizon per la connettività LEO e 5G

Quasi contemporaneamente all'indiscrezione sull'accordo tra SpaceX e Vodafone nel Regno Unito, Verizon e Project Kuiper hanno annunciato l'avvio di una collaborazione strategica per sviluppare soluzioni di connettività che combineranno la comunicazione satellitare con i servizi LTE e 5G. L'obiettivo è portare la banda larga nelle zone remote e rurali negli Stati Uniti e negli altri paesi (solo per aziende).

Project Kuiper e Verizon per la connettività mista

Project Kuiper è il nome del progetto sviluppato da Kuiper Systems, azienda fondata da Jeff Bezos che si occupa di connettività satellitare. Utilizzando il razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA) verranno lanciati nello spazio 3.236 satelliti che orbiteranno a tre altitudini diverse. L'azienda promette una velocità fino a 400 Mbps in download. L'investimento iniziale ammonta a 10 miliardi di dollari.

A differenza di SpaceX con la sua costellazione Starlink, Kuiper Systems non ha lanciato nessun satellite. In base alla licenza ottenuta dalla FCC (Federal Communications Commision), l'obiettivo è lanciare almeno il 50% dei satelliti entro il 2026 (e il 100% entro il 30 luglio 2029).

L'accordo prevede l'integrazione della connettività satellitare con quella terrestre. I satelliti di Project Kuiper avranno il ruolo di “backhaul” per incrementare la copertura delle reti wireless (LTE e 5G) di Verizon nelle zone remote e rurali negli Stati Uniti. Grazie alla collaborazione è prevista anche la fornitura delle soluzioni di connettività globale alle aziende che operano in diversi settori industriali.

Per l'attivazione del servizio passeranno almeno 5 anni. Nel frattempo gli utenti potranno utilizzare i satelliti di SpaceX e OneWeb.