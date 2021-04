Amazon, visite guidate nei centri di distribuzione

Amazon ha annunciato da oggi la possibilità di visitare i propri centri di distribuzione (virtualmente, per ora) per capire cosa succeda quando si ordina un pacco: si tratta di un vero e proprio tour nel quale vengono illustrate tutte le procedure che il gruppo porta avanti per far arrivare a casa i propri ordinativi, chiarendo così quanto complessa sia la macchina logistica complessiva messa in campo dal gruppo fondato da Jeff Bezos

Visita Amazon, ecco come

I tour virtuali sono disponibili ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 12 alle 16. Puoi prenotare qui.

Le risposte a tutte le tue curiosità: il tour virtuale dei centri di distribuzione Amazon. Il tour dura un’ora ed è condotto in diretta dalle nostre guide. Avrai modo di vedere filmati esclusivi a 360 gradi, video e collegamenti in diretta da diversi centri di distribuzione per replicare l’esperienza dei tour di persona. Inoltre potrai interagire in tempo reale inviando tutte le tue domande durante il tour.

Con questa mossa Amazon apre le porte ai curiosi che vogliono vedere da vicino cosa succeda dietro i click compiuti sul marketplace, ma anche a tutti coloro i quali, impegnati nel mondo dell’ecommerce, vogliono apprendere qualche segreto da un top player del comparto.

Ti sei mai chiesto qual è il percorso che seguono i tuoi acquisti partendo dal carrello online di Amazon.it fino ad arrivare a casa tua? Questa è l’occasione giusta per scoprirlo con i tuoi occhi. L’ intero sistema logistico è molto esteso, sarà difficile coglierne la grandezza anche di persona. Molti dei nostri centri, infatti, hanno una superficie pari a 28 campi da calcio e possono contenere decine di milioni di articoli ogni giorno. I nostri dipendenti prelevano, confezionano e spediscono gli ordini dei clienti Amazon in oltre 175 strutture simili in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di presentarti il nostro programma di visite guidate nei centri di distribuzione Amazon e non vediamo l’ora di accoglierti!

Un primo assaggio di 10 minuti può essere gustato qui:

“Siamo molto felici di lanciare il nuovo programma di tour virtuali. A partire da oggi, potenzialmente milioni di visitatori potranno scoprire come lavoriamo, vedere con i loro occhi come funzionano le attività logistiche e approfondire le curiosità e gli aspetti che più gli interessano“, ha spiegato Salvatore Schembri Volpe, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica. E continua: “Dal momento che a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria non possiamo aprire fisicamente le nostre porte, abbiamo ideato questa soluzione alternativa e innovativa per continuare ad accogliere le persone nei nostri centri consentendo loro di farsi un’idea autentica su Amazon e capire realmente cosa accade all’interno dei nostri centri“.